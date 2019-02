Indagan si niña murió por falta de atención

Madre dijo que peregrinó con su hija moribunda por tres hospitales. En la Villa niegan falta de atención oportuna

Beatriz Ávalos

Medarda Soleto no encuentra consuelo, acaba de perder a su hija de un poco más de un año de vida y cree que la niña podría estar viva si los médicos la hubieran atendido a tiempo. La mujer asegura que su hija no recibió atención médica oportuna en tres centros hospitalarios públicos donde la llevó, pero para aclarar el tema y saber si hubo negligencia o no, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha decidido iniciar una auditoría médica.

En medio del llanto y con las palabras entrecortadas, la mujer explica que durante varias horas tuvo que peregrinar por tres hospitales públicos de la capital cruceña con su hija moribunda en brazos. Indica que recién, cuando la pequeña dio señales de que la vida se le iba, los médicos del hospital de la Villa Primero de Mayo la atendieron; sin embargo, fue tarde, pues un paro cardiorrespiratorio acabó con su corta existencia.

“Mi hija solo dijo tres veces papá antes de morir, ahí llegó la doctora y se aparecieron un montón de (personal médico)”, relató la madre.

Virginia Soleto, tía de la pequeña, explicó que primero la llevaron a un centro de salud de primer nivel de la zona norte, luego al hospital de niños Mario Ortiz y finalmente, al hospital municipal de la Villa Primero de Mayo, donde falleció.

Versión del hospital de la Villa

El doctor Mario Arano, director del hospital municipal de la Villa Primero de Mayo, rechazó la acusación de los familiares de que la paciente no hubiera sido atendida a tiempo en ese nosocomio.

Arano explicó que la niña, de un año y 24 días, llegó con la salud bastante deteriorada a ese nosocomio, referida del centro de salud Palos Verdes, con un cuadro de neumonía con derrame pleural, señal de que no había recibido tratamiento adecuado.

“Es falso que no se la hubiera atendido o que se la hubiera hecho esperar tres horas. (…) Según la hoja de referencia, la paciente llega a las 19:20 al hospital (de la Villa Primero de Mayo), estaba con vida, se le tomaron dos radiografías y después sufrió un paro cardiorrespiratorio súbito. Se le hizo una reanimación pediátrica cardíaca avanzada, la maniobra duró 20 minutos, pero a las 19:40 falleció”, dijo el galeno.

Arano cree que si los padres de la niña la hubieran llevado al médico cuando tenía los primeros síntomas de la enfermedad, la niña se habría curado. “Esta enfermedad (neumonía con derrame pleural) no aparece de un día para el otro, tiene una evolución de 7 a 10 días. Tal vez pensaron que era un resfrío, que se le iba a pasar, porque recién ayer (lunes) (los padres) buscaron a un médico especializado”, manifestó el galeno en rueda de prensa.

Para Arano, este lamentable suceso debe servir como una llamada de atención para los padres de familia. “Era una paciente extremadamente grave, tenía problemas para respirar, los pies negros, pero fue llevada muy tarde al hospital. La señora tendrá sus razones. Pero nosotros, en la Villa, le dimos la atención necesaria. (…). Era una paciente para un hospital de tercer nivel, para que la vea un cirujano pediatra del hospital de niños o del Japonés”, manifestó.

El historial médico indica que del centro de salud la niña fue llevada al hospital Mario Ortiz, donde le pidieron radiografías para confirmar el diagnóstico. No obstante, se desconoce por qué en dicho nosocomio no la internaron y por qué la familia tuvo que regresar nuevamente al centro de primer nivel.

Fuente: eldeber.com.bo