Juan Guaidó, contra una intervención militar externa: “Espero que eso nunca ocurra, queremos evitar un desenlace violento”

El proclamado “presidente encargado” de Venezuela agradeció el apoyo de Mauricio Macri y envió un mensaje a China y Rusia.

Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interino de Venezuela- EFE/ Cristian Hernández

En su primer reportaje con un medio argentino, el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela y desde el 23 de enero proclamado presidente interino de ese país, destacó a Clarín que “el presidente Macri ha sido uno de los líderes mundiales de los que más soporte hemos sentido”.

Tras días de llamados telefónicos al joven dirigente que se le plantó con un gobierno paralelo al régimen de Nicolás Maduro, este diario accedió a un intercambio de preguntas y respuestas por escrito a través de los asesores de Guaidó en Washington. Funcionarios que son su línea directa con Estados Unidos y otros países, como Argentina, adonde Guaidó acaba de nombrar como su representante a Elisa Trotta Gamus.

-¿Cómo se siente viviendo oculto? ¿Teme por su seguridad?

-Pues, no estoy viviendo oculto. No vivo con la libertad personal a la que estaba acostumbrado, si se puede decir eso en Venezuela, pero no me estoy ocultando. Mis actuaciones son públicas y afortunadamente cuento con el apoyo de la gente en la calle. Vivo bajo la amenaza de la detención y el hostigamiento de los cuerpos de represión que aun responden a Nicolás Maduro, como acaba de ocurrir, cuando se presentaron hombres armados sin identificación visible, pero evidentemente funcionarios de la policía política, en los alrededores de mi residencia en un momento en el cual allí se encontraban solo mi madre y pequeña hija, Miranda Eugenia. Pero insisto en recalcar que no se trata de mi persona, es una lucha de toda la sociedad venezolana por recuperar su democracia y libertad.

Juan Guaidó, acompañado de su esposa, Fabiana Rosales (izq.) y su hija Miranda, habla con la prensa desde su casa este jueves en Caracas (Venezuela)./ EFE

-¿Qué piensa del mensaje del agregado militar del chavismo en los Estados Unidos de que lo apoya con el resto de los que están en el mundo? ¿Cree que hay más militares y diplomáticos en esa situación? ¿Qué mensaje les envía o les ha enviado?

-Es un síntoma de lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana. No es el único oficial que asume esta actitud, ni será el último. Vienen muchos más. Nuestro mensaje a nuestros militares, altos mandos y demás oficiales, es muy claro: no queremos que apoyen a un partido político o a un bando. Tampoco que se dividan, enfrenten, o den un golpe de estado. Los exhortamos sí a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Su lealtad no es para con un individuo sino con la nación que les ha confiado las armas para defenderla.

-¿Qué evaluación hace del verdadero apoyo de los militares a Maduro? Me refiero al verdadero clima en las fuerzas armadas venezolanas.

-Según el propio régimen, en los últimos 24 meses se han develado tres movimientos de mandos medios, es decir, de comandantes de batallones, insubordinados contra Maduro. De hecho, antes de la ola represiva que se desató desde el 21 de enero pasado, había más militares activos privados de libertad por razones políticas que civiles. Eso le da una idea del ambiente dentro de la FAN. Ellos no escapan, en particular los oficiales que no son parte de la cúpula, a las carencias que padecemos el resto de los venezolanos. Lo que ocurre es que hay un clima de persecución y terror dentro de las distintas fuerzas por parte de los organismos de la inteligencia y contrainteligencia que operan con asesoría de Cuba. De modo que mi conclusión es que ellos no sienten ninguna estima y mucho menos lealtad por Nicolás Maduro.

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a Elisa Trotta, la representante enviada a Buenos Aires por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Fotógrafo: Presidencia Presidencia

¿Qué mensaje les envía a China y Rusia luego del apoyo de esos países a Maduro? ¿Se ha comunicado con esos gobiernos para pedirles algo?

-Si hay gobiernos en el mundo que son testigos directos de la corrupción generalizada y del despilfarro ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años, son los de China y Rusia. La determinación del gobierno de transición que estamos conformando es la de honrar todos los compromisos que legalmente haya adquirido la República, es decir, aquellos válidamente aprobados por la Asamblea Nacional. Y respetaremos las inversiones legítimas realizadas por las empresas de esos países. El Banco de Desarrollo de China, por ejemplo, es acreedor de una importante deuda contraída en los últimos años. Las autoridades chinas saben que mientras Maduro usurpe el poder, nunca podrán cobrar esa deuda. En cambio, nuestro propósito es que Venezuela sea (y lo va a hacer) un país estable, fuente de prosperidad, que dé seguridad a las inversiones y cumpla con sus compromisos.





-¿Cree que es verdad que Maduro cuenta en Venezuela con grupo de mercenarios que llegaron desde Rusia?

-Para el gobierno de la Federación de Rusia, intentar sostener a Nicolás Maduro es un sin sentido. Un gasto inútil. El de Maduro es un régimen desahuciado. Sin futuro. Espero que esa especie a la que hace referencia no sea cierta.

-Usted se comunicó con Mauricio Macri y con sus diplomáticos. ¿Qué habló con el presidente argentino y qué más espera de este país?

-Estamos muy agradecidos con el gobierno del presidente Mauricio Macri y con el pueblo argentino. El suyo ha sido un gran apoyo para la diáspora venezolana y un gran respaldo político y moral para la causa de la democracia venezolana. El presidente Macri ha sido uno de los líderes mundiales de los que más soporte hemos sentido.

-¿Se siente contento por el reconocimiento de la OEA y de Luis Almagro? ¿Cómo cree que debe seguir la actuación allí?

-Para nosotros Luis Almagro es el más venezolano de los uruguayos. No tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento hacia su persona. Pero más allá de eso, como secretario general de la OEA ha dado una gran lección moral a todo el continente. Todavía la región debe enfrentar el reto que suponen las dictaduras en Nicaragua y Cuba, de modo que a Almagro aún le queda mucho por hacer en ese cargo.

-¿Estaría de acuerdo con una intervención armada en Venezuela para sacar a Maduro y su régimen?

-Con absoluta sinceridad le digo que espero que eso nunca ocurra. Nuestra lucha democrática y apegada a la Constitución es muy difícil, pero la hemos dado en ese terreno porque creemos en ella y porque precisamente queremos evitar un desenlace violento. Sin embargo, no nos llamemos a engaño, un régimen como el de Maduro es una amenaza para los vecinos de Venezuela y para toda la región.

-¿Cómo está delineando su plan para llamar a elecciones?

-La Asamblea Nacional ha designado un equipo de trabajo que dirige el segundo vicepresidente del parlamento, el diputado Stalin Rivas, con el propósito de ir adelantando acciones concretas en el tema electoral y de la participación ciudadana. Por lo demás, no dejo de repetir nuestra hoja de ruta: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.