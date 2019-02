La campaña secreta para sabotear el Mundial de Catar 2022

En una entrevista con The New York Times, Nuseibeh insistió en que siempre había preferido que el Mundial de 2022 sea organizado de manera regional en vez de solo por Catar y recalcó que sus opiniones personales en redes sociales no enturbian los informes producidos por Cornerstone; agregó que la consultora no recibe financiamiento de terceros que pueda influenciar sus reportes. No queda claro quién pagó por el trabajo enfocado en el Mundial de Catar, pero en los documentos que analizó The New York Times —como el de una transferencia bancaria electrónica por un millón de dólares en 2015—, así como en una lista de clientes publicada en el sitio web de la empresa, se observa un vínculo cercano entre Cornerstone y los Emiratos Árabes Unidos.