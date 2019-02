Leonardo Vaca y su gran momento en Blooming

La academia hoy lo disfruta mientras desde el exterior tocan la puerta para llevárselo. El ecuatoriano Barcelona es el que más se acerca, aunque la dirigencia celeste todavía no oficializó el acercamiento.

Mauricio Cambará – Alexander Vidal

Fue el más ovacionado tras el triunfo de Blooming frente a Bolívar en el Tahuichi (2-1). El miércoles, Leo Vaca no solo se despertó con la alegría de una nueva victoria que los deja muy cerca del líder, sino hasta con incomodidad por la catarata de llamadas preguntando por su situación, de si se queda o no en la academia. Ese es hoy el presente del atacante celeste que atraviesa, quizá, el mejor momento desde que irrumpió en el fútbol. Lo oficial confirmado por el propio presidente académico, Juan Jordán, es que el jugador tiene contrato hasta junio de este año y que en caso de marcharse antes, existe un acuerdo de firmar por año y medio más.

Han tocado las puertas de la academia clubes como la ‘U’ Católica de Chile o los brasileños Paranaense y Bahía. El mismo día del triunfo ante Bolívar se habló de Barcelona de Ecuador, de que ya existiría un acuerdo económico para que se integre rápido. Medios de ese país ya lo anunciaron, sin embargo, Jordán ha sido enfático al afirmar que aún no hubo un contacto de club a club. Las horas pasan y Vaca no se desespera porque sabe que su futuro está en el exterior.

Sus grandes actuaciones lo han puesto como un seguro ‘exportable’ aunque no se ha cerrado. Sus desbordes que fueron un puñal para Luis Gutiérrez y Erwin Saavedra de Bolívar, simplemente ratificaron su nivel que lo hacen un hombre temible. Aunque aclaró que no está al tanto del grado de avance de las negociaciones, el técnico Erwin Sánchez se refirió a su situación tras el partido del miércoles.

“Nosotros estamos en un proceso, y los jugadores son un activo del club; si ese activo le va a dar un rédito entonces tenemos que estar contentos”, dijo Platiní. “Como guía de ellos me gustaría verlos bien ya sea dentro o fuera del país”, cerró. Fue como una ‘despedida’ para el jugador que está por emigrar.

Vaca ha optado por no referirse al tema; es más prefirió no hablar ante las consultas de DIEZ. Para él su foco hoy está centrado en las prácticas, en los partidos oficiales para que de las negociaciones se encarguen sus representantes. Desde Ecuador hablan de que el vínculo se dará en los próximos días ya que el entusiasmo creció en los últimos días luego de las buenas actuaciones de un delantero que va bien por fuera y que además es uno de los fijos en las convocatorias a la selección.

Ayer, Vaca y los que jugaron un día antes, trabajaron en la sede del club, mientras que el resto de los jugadores más el arquero Rubén Cordano lo hicieron en las canchas sintéticas de la villa deportiva Abraham Telchi. El objetivo es que el arquero y los cambios que asoman se vayan acostumbrando a la cancha con la que se toparán el domingo cuando visiten a Always Ready en la sexta fecha del torneo. “Él se comprometió a firmar por año y medio con nosotros; ya existe un acuerdo económico”, añadió por su parte Juan Jordán, que destacó la predisposición del atacante por dejar un remanente para el club donde debutó.

“Entre instituciones todavía no hay nada”, cerró Jordán que al igual que los aficionados celestes están conformes con el rendimiento que Vaca viene mostrando. Es que además, el ‘wing’ ha explotado más desde que tiene cerca a los brasileños Rafinha y Rafael Barros Silva. Aunque no se lo ha dicho de forma oficial y abierta, a Blooming le vendría bien ‘cederlo’ mientras exista un vínculo con él ya que se viene la Copa América de Brasil (del 14 de junio hasta el 7 de julio) y sus bonos pueden subir si es que mantiene su buen nivel con la Verde que hoy dirige el cochabambino Eduardo Villlegas.

Al cederlo en estos meses previos, la academia se asegurará una prolongación del contrato que llegará hasta junio de 2021, previo a la Copa del Mundo a jugarse en Catar el 2022. Es por eso que Jordán confirmó que el acuerdo económico para alargar el contrato ya está acordado y dependerá de lo que suceda en las próximas horas si es que se hace efectiva la salida del jugador que desde comienzos de año se lo ubicó en Brasil, Chile y Ecuador. Eso sí, la dirigencia siempre ratificó que si se quedaba en Bolivia era para jugar en Blooming.

The Strongest en algún momento lo tentó. Si finaliza su contrato y no sale, el compromiso es que continúe en Blooming y para que aquello ocurra también ya existe un acuerdo. Platiní Sanchez, la dirigencia y los aficionados que se pronuncian a través de las redes, han visto con buenos ojos el rendimiento de Vaca y del plantel que ha ido en alza luego de la caída ante Destroyers en la primera fecha, pero sobre todo porque la apuesta de la casa está surtiendo efecto por la cantidad de jugadores de la cantera que han sido promovidos a la primera.

No solo Vaca hoy sobresale, sino jugadores como Rubén Cordano, Roberto Fernández, Leonardo Urapuca, Robert Cueto y otros. El presupuesto de Blooming no supera los $us 85.000 mensual y ha logrado meterse entre los primeros gracias también a que acertó en los brasileños Rafinha y Rafael que han sido decisivos en los triunfos ante San José y luego con Bolívar. La situación de Vaca y la academia está así. Mientras ayer trabajaba en la sede y ponía foco en Always Ready, los contactos hacia la academia eran frecuentes.

Tratamiento especial para que el brasileño Barros juegue en El Alto

Rafael Barros. Foto: Fuad Landívar

El delantero brasileño Rafel Barros se convirtió en una pieza clave en el equipo dirigido por el técnico Erwin Sánchez, por lo que el cuerpo médico busca la forma para que el artillero no tenga efectos del mal de altura en el estadio Villa Ingenio, considerado el más alto de todo el mundo (4.150 msnm).

Barros ya pasó una mala experiencia con la altura en Potosí, en la tercera fecha del torneo. Era la primera vez que el artillero iba a jugar en un estadio de esta característica, aunque luego de un breve calentamiento tuvo que quedar fuera de los planes del DT Platiní porque tuvo complicaciones. Sin embargo, el club celeste se capacitó en el tema y llevará adelante un tratamiento adecuado para contrarrestar los efectos negativos en los jugadores con énfasis en el atacante Barros.

“Estamos coordinando con el entrenador (Sánchez) un tratamiento especial para él (Barros) y para todos los jugadores. Esperemos que dé resultado”, dijo el galeno del club, Wilson Catorceno.

Por otro lado, los únicos jugadores que están en la enfermería son los juveniles Julio César Herrera, que se espera que se incorpore al grupo en tres semanas, y lateral izquierdo Brayan Sossa, que está en la última etapa de recuperación.

