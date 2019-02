Lluvias en Cochabamba inundan hasta la oficina del gobernador Canelas

La declaratoria de patrimonio cultural del edificio de la Gobernación impide intervenir esa infraestructura

EL DEBER

Las torrenciales lluvias que cayeron en días pasados en la ciudad de Cochabamba no solo provocaron inundaciones en las calles y algunas viviendas, sino también en el edificio de la Go – bernación al punto de que has – ta el despacho del gobernador Iván Canelas quedó afectado.

Iván Canelas quedó afectado. “Tenemos dificultades, uste – des saben que (este edificio) es una construcción antigua. Aquí estamos trabajando, pero no podemos hacer trabajos gran – des porque también sufrimos las inclemencias del tiempo, ya se han inundado algunas ofici – nas, anoche hemos tenido que soportar una grave inundación, se mojaron papeles y se afectaron computadoras”, dijo Canelas.

Indicó que el techo es el que presenta el mayor deterioro, pero debido a que la Gobernación fue declarada edificio patrimonial, no se puede hacer cambios. Has – ta el viernes, el Viceministerio de Defensa Civil reportó que las lluvias dejaron a 20.088 familias afectadas y damnificadas por desastres naturales en varias regiones del país. De ese total, el número de familias afecta – das asciende a 14.845 y 5.243 de damnificadas, que perdieron sus sembradíos y sufrieron deterioro de sus viviendas por estas lluvias.

El viceministro de Defensa Civil, Javier Ayllón, advirtió que, según el pronóstico de Meteoro – logía, las lluvias permanecerán durante febrero y parte de marzo.

Fuente: eldeber.com.bo