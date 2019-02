Los representantes de Céline Dion le reclaman 500 millones de dólares

Céline Dion en París, el 30 de enero. CORDON PRESS

La agencia que gestiona la carrera de la cantante desde hace 30 años amenaza con demandarla por el impago de una millonaria deuda. Ella afirma sentirse “triste y decepcionada”

La cantante Céline Dion se enfrenta estos días a la que puede ser una de las peores noticias de su carrera profesional. La que ha sido su agencia de representación durante décadas, ICM Partners, amenaza ahora con demandarla. Por el momento, ha dejado de representarla. El motivo: 500 millones de dólares que, según ICM, Dion no les ha pagado, algo a lo que se había comprometido en un contrato firmado en 2017.

La noticia la ha dado el medio especializado en música Billboard, que ha tenido acceso a documentos internos de la empresa. Según ese memorándum, ICM y en concreto Rob Prinz, socio principal y codirector de la firma cuya principal sede está en Los Ángeles, California —que lleva gestionando la carrera de Dion desde hace 30 años—, van a iniciar acciones legales contra la intérprete de My heart will go on para poder recibir los más de 440 millones de euros que la cantante les debería.

“Como muchos sabéis, Rob Prinz ha representado a Céline Dion desde hace 30 años, desde los comienzos de su carrera, lo que incluye un contrato por 500 millones de dólares generados por muchos años de giras y por un contrato que ella firmó en 2017”, se puede leer en el documento. “Desafortunadamente, la señora Dion se niega a pagar el total de comisiones que debe a la agencia por este histórico acuerdo. Por favor, debéis saber que hemos hecho todos los esfuerzos que hemos podido para resolver amigablemente este asunto. Aunque seguimos admirando y respetando su extraordinario talento como artista, lamentablemente no nos quedan más opciones que comenzar un proceso legal para asegurarnos la compensación que se nos debe. Además, no seguiremos representándola”.

El informe filtrado por Billboard ha llegado a buena parte de la prensa estadounidense, y la propia cantante ha tenido que salir al paso del mismo y ha querido dar su versión, validando por tanto la filtración. En un comunicado que ha colgado en sus redes sociales explica que “refuta la historia de Billboard” y cita a otra agencia llamada CDA Productions, con sede en Las Vegas (Nevada, EE UU). “Me siento triste y decepcionada por ese falso informe por el que dicen que me niego a pagar a ICM o a Rob Prinz. Sé que mi equipo les ha hecho muchas ofertas justas y generosas y nos estamos esforzando muchísimo para tratar de que las cosas funcionen”, afirmaba la artista canadiense, de 50 años, en el mismo.

Sin embargo, las palabras de su actual agencia eran mucho menos sentidas y bastante más duras. “CDA no tiene más opción que responder a las falsedades que se alegaban en el informe de ICM, primero y principalmente para proteger la integridad de la señora Dion, que ha sido perjudicada públicamente en esas falsas alegaciones”, afirman. Además, buscan darle la vuelta al asunto del fin de la longeva colaboración entre la cantante y su ya exagencia: “CDA quiere dar a conocer que ICM y el señor Prinz no han dimitido de sus funciones. La señora Dion acabó su relación contractual con ellos el 7 de mayo de 2018. CDA también quiere dar a conocer que la señora Dion no se está negando a pagar millones de dólares por el acuerdo acerca de su gira”.

Dion tuvo un agente desde 1980: René Angelil, quien en 1994 se convertiría también en su marido, y que falleció en enero de 2016 a los 73 años a causa de un cáncer. Él fue su mentor y mánager desde que ella tenía 12 años y él 38, y hasta el final de sus días se ocupó de la carrera de Dion; de hecho, tenía prevista una reunión de negocios el mismo día que murió.

Lo que no queda tan claro es qué ha pasado realmente con el dinero y con ese acuerdo. Un dinero que vendría de las millonarias actuaciones de Dion, que lleva casi ocho años con un gran espectáculo permanente en el hotel Caesars Palace de Las Vegas. Una residencia, como se llama a este tipo de shows permanentes, con la que ha dado unos 400 conciertos que han visto más de 200.000 personas (casi 1.100 para 4,3 millones de espectadores si se incluye su primera residencia en la ciudad, entre 2003 y 2007, según medios de Las Vegas) y que acabará el próximo mes de junio.

Según un reportaje publicado por la misma Billboard a finales de 2018, Dion es la artista que más dinero gana gracias a estas residencias: 385 por la primera y 245 por esta segunda. Así, entre ambas se habría engrosado más de 630 millones de dólares, más alrededor de otros entre 20 y 30 millones que podría ganar este 2019 con los conciertos que le faltan. Sin embargo, si tuviera que pagar efectivamente esos 500 millones de dólares perdería el 75% de lo ganado en estos más de 15 años de espectáculos.

Céline Dion, en una actuación en Las Vegas en mayo de 2017. CORDON PRESS