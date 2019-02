MAS ataca a senadores de EEUU y opositores sospechan de complot

Los opositores afirman que les hacen un flaco favor porque el Gobierno aprovechará esa iniciativa para victimizarse de nuevo por una declaración de esos parlamentarios

Marco Chuquimia / La Paz

La propuesta de resolución del Senado de Estados Unidos a cargo de los legisladores Bob Menéndez, Dick Durbin y el republicano Ted Cruz, fueron censuradas desde las filas del propio Legislativo; mientras que los opositores sospecharon de un complot del mismo oficialismo que pretendería provocar un escenario como el de 2002 cuando el entonces embajador estadounidense Manuel Rocha pidió no votar por Evo Morales.

“La política exterior boliviana pasa particularmente por el respeto a la soberanía de los pueblos y así como Bolivia no se entromete en las decisiones que asuma el pueblo estadounidense, en igualdad de condiciones, bajo el principio de reciprocidad, exigimos que Estados Unidos no intervenga en los asuntos que deben ser decididos por los propios bolivianos”, dijo la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

Pero el candidato de la alianza Bolivia Dijo No, Edwin Rodrí- guez, afirmó que el Gobierno dio muestras que es capaz de infiltrarse en todo tipo de estructuras para obtener un rédito político y recordó los hechos que sucedieron en Bolivia, como el caso terrorismo y Chaparina.

“Puede pasar cualquier cosa, de repente es una especie de prueba a una reacción o como puede ser que el mismo masismo tenga relación con esos diputados y hagan una estrategia, son capaces de todo; hemos visto cómo han infiltrado muchas movilizaciones como el caso del hotel Las Américas”, recordó el senador opositor. Su correligionario diputado Amílcar Barral dijo que nadie saluda esta propuesta de los legisladores estadounidenses porque al único que sirve es al Gobierno y no a los opositores, porque el Ejecutivo ya aprendió a obtener rédito político porque le sirve para esgrimir un argumento que les asegura repercusión internacional y que ese documento no tiene un valor legal porque se trata de una propuesta de tres parlamentarios, “es como aquí, podemos los diputados, reunirnos y proponer un documento de censura a cualquier país, qué efecto tendría, ninguno”, graficó el legislador opositor. La senadora Salvatierra no considera que la cancillería convoque al encargado de negocios de EEUU porque se trata de una declaración de dos senadores, “entonces de senadora a senadores” dijo la presidenta.

Fuente: eldeber.com.bo