Mesa cae 7 puntos y surgen críticas a su “elitismo”

La encuesta más reciente de Mercados y Muestras difundida hoy por Página Siete reveló una caída de 7 puntos en la intención de voto del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

La bajada coincide con grandes problemas internos en ese bloque, con fuertes cuestionamientos desde el FRI, partido que aportó la personería jurídica para la participación electoral y que el 9 de este mes debatirá la continuidad del apoyo a la fórmula Mesa-Pedraza, presuntamente por la exclusión de sus dirigentes y militantes en la organización de campaña.

La tendencia negativa para CC en los sondeos ha sido interpretada por el periodista Hernán Terrazas como un resultado del distanciamiento de Mesa con la gente, como lo explica en su nota titulada “Mesa debe romper el celofán”.

“Que Carlos Mesa caiga siete puntos en las encuestas y el porcentaje de los indecisos crezca en la misma proporción, significa que algo se está haciendo mal en los cuarteles del candidato de Comunidad Ciudadana. (…) Mesa tuvo esporádicas apariciones, la mayoría a través del mismo medio y no siempre sus pronunciamientos estuvieron a tono con los temas de mayor urgencia o, si lo estuvieron, fue de manera tardía. (…) El candidato, paradójicamente, no es un político, y eso se nota en muchos detalles. Algún clásico diría que no es un hombre de masas, sino de redes, y que la construcción de su candidatura adolece del calor que viene del contacto directo con la gente. Quienes piensan que la cercanía no tiene valor y no incide sobre la popularidad y, en última instancia, sobre el voto, se equivocan peligrosamente. (…) Mesa todavía no rompe el celofán. No se abre, no deja que lo toquen, que lo prueben, que lo sientan y eso está pasando factura”.

Por su parte, el analista Fernando Molina critica el carácter elitista y excluyente del entorno del candidato, en su columna “Sociología del mesismo”.

“Resulta evidente que el mesismo y, por supuesto, el mismo Mesa, encarnan y representan políticamente a una parte bien delimitada de las élites sociales bolivianas. (…) El grupo inicial, formado por los colaboradores de Mesa cuando era presidente, ha buscado extenderse conquistando jóvenes que repiten el mismo perfil: ´bien estudiados´, exalumnos de colegios y universidades de renombre. (…) El acceso a la educación elitista (colegios de renombre, estudios en el extranjero) requiere de capitales simbólicos elevados, que en nuestro país se asocian a la ´blanquitud´. (…) El núcleo mesista es principalmente occidental. Muchos de sus miembros ostentan apellidos prestigiosos en esta región del país. (…) Estos dirigentes salen directamente de la élite blanca tradicional”.

Molina remarca la “índole aristocrática” de este segmento ligado a la oligarquía centralista paceña, indicando que “casi todos forman parte del estatus blanco, en relaciones íntimas con el grupo más elevado en nuestra escala del prestigio social, que es el que denominamos jailón”.

“Una vez que el MIR se dividió, en 1985, el sector intelectual blanco formó su propio partido, el MBL, que no por casualidad es el lugar de proveniencia de varios de los actuales dirigentes y asesores del mesismo. Hace años, como se sabe, parte del MBL devino en el MSM, que tampoco por casualidad es la matriz de SOL.BO, el principal aliado ´externo´ de Mesa”.

Esta conformación social excluyente habría derivado en que “otros grupos han querido entrar en Comunidad Ciudadana, pero no han mostrado las credenciales necesarias para lograrlo”.

Fuente: Facebook Esto También Sucede