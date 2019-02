Morales inaugura la gestión escolar y pide evitar las ‘chachadas y chanchullos’

El Presidente boliviano inauguró la gestión educativa 2019 en la unidad educativa Mejillones I en Oruro







El presidente Evo Morales inauguró la mañana de este lunes, la gestión educativa 2019 en la unidad educativa Mejillones I, del departamento de Oruro.

El Jefe de Estado pidió, entre otras cosas, que la educación boliviana también se centre en preservar las culturas del mundo.

“Desde la escuela se debe conocer los principios de la humanidad que se basan en la paz, dignidad e igualdad de los pueblos”, aseguró.

“Estoy convencido que no va haber paz en el mundo si no hay justicia social, si no se respeta la dignidad de los pueblos, su soberanía. No habrá paz si no se respeta la identidad de los pueblos del mundo”, agregó.

Morales también habló directamente con los estudiantes, a quienes pidió evitar las “chachadas (escaparse del colegio) y los chanchullos (trampas en exámenes)”.

En ese sentido, pidió a los profesores también priorizar la enseñanza de los valores.

“Por eso es importante profesores hablar de valores, porque lo que aprendan los jóvenes en el colegio es para toda la vida, lo que se aprende en el colegio es para toda la vida”, señaló.

Finalmente, Morales anunció que a finales del 2019 habrá una evaluación de la calidad educativa boliviana por parte de la Unesco.

“Al final de año habrá una evaluación educativa, siempre aprendemos del pueblo y recibimos propuestas, para que Bolivia sea el modelo de educación y sea replicado en el mundo”, señaló.

Fuente: eldia.com.bo