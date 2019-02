Nayib Bukele, el presidente “millennial”, ante el reto de gobernar uno de los países más violentos y pobres de América

“El mayor desafío de Bukele es ver si es capaz de gobernar sin partido ni aliados en la Asamblea legislativa —dijo Martínez—. Ganó bajo las siglas de GANA, un partido de derecha que estaba de capa caída y que prácticamente compró para poder usarlo como vehículo político en estas elecciones. Pero él no representa a GANA ni a sus votantes, si no a su movimiento Nuevas Ideas, que no tiene un solo diputado”.