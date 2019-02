Patzi sobre su ausencia en lugar del desastre: ‘No es necesario hacer show y sacarse fotos’

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, respondió a las críticas por su ausencia en el lugar deslizamiento en Caranavi y afirmó que “no es necesario” estar en lugar para hacer “show”, ni tampoco es maquinista. Señaló que las críticas se enmarcan en un “tiempo electoral muy politizado” y que en ese escenario “hay que callarse y hay trabajar en la gestión desde la oficina fundamentalmente”.





Patzi explica su ausencia en lugar del desastre: ‘No es necesario hacer show’

“Yo no soy tractorista”, afirma

El gobernador en conferencia de prensa este martes. Foto: ERBOL.





El gobernador de La Paz, Félix Patzi, respondió a las críticas por su ausencia en el lugar deslizamiento en Caranavi y afirmó que “no es necesario” estar en lugar para hacer “show”, ni tampoco es maquinista.

Patzi afirmó que las críticas vienen de las redes sociales, de parte de personas “lejana” al sector del derrumbe, pero aseveró que la gente del lugar, alcaldes y concejales saben que existe una “coordinación exacta”.

“No he salido en redes (sociales). Para mí la coordinación es con alcaldes, concejales, subgobernadores, la población misma y eso es gestionar para mí. No es necesario estar presente o estar yendo a hacer show, porque yo no soy maquinista ¿qué voy a hacer? ¿mirar? ¿ese rato sacarme foto?”, manifestó en conferencia de prensa.

“Muy probablemente querían verme en el lugar, pero qué voy a hacer en el lugar, yo no soy maquinista, no soy tractorista, lo que hay que hacer es gestionar desde aquí”, agregó.

Señaló que las críticas se enmarcan en un “tiempo electoral muy politizado” y que en ese escenario “hay que callarse y hay trabajar en la gestión desde la oficina fundamentalmente”.

Patzi afirmó que se está enviando maquinaria al sector afectado, incluyendo palas mecánicas y volquetas. Aclaró que no se mandó desde el fin de semana, porque no es fácil su traslado.

No a la declaratoria de emergencia

El Gobernador señaló que aún no se puede hablar de declarar emergencia departamental, puesto que para eso tendrían que estar todos los municipios afectados, pero por ahora las contingencias se focalizan en el norte paceño.

Respecto al presupuesto para emergencias, señaló que se tiene 5 millones de bolivianos y que por el momento no se tiene problemas para atender los problemas con esos recursos.

No obstante, aclaró que se podrían necesitar más recursos en caso de que haya la necesidad de hacer reconstrucción de plataforma o viviendas.

ERBOL / LA PAZ