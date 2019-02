Presidenta del senado boliviano muestra su certificado de nacimiento, habla sobre su madre chilena y se declara “orgullosamente boliviana”

La aclaración de Adriana Salvatierra se da luego de que desde ayer en las redes sociales comenzaron a circular documentos que daban cuenta que tenía la nacionalidad chilena.

Salvatierra muestra su certificado de nacimiento y habla sobre su madre de nacionalidad chilena

Salvatierra se declaró ‘orgullosamente boliviana’. Aclaró que nació en la maternidad Percy Boland de Santa Cruz (oriente de Bolivia)

Salvatierra durante su toma de posesión en el Senado. Foto:Prensa Senado

Página Siete Digital / La Paz

Luego de varios mensajes e imágenes que circulan en redes sociales que aluden a su nacionalidad, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, salió al paso y aclaró este tema. En contacto con la prensa y a través de un post en Facebook, Salvatierra precisó que nació en la ciudad de Santa Cruz, en la maternidad Percy Boland, y se declaró “orgullosamente boliviana”.

Con ese motivo, la titular del Senado publicó su certificado de nacimiento que corrobora esa información. “No se dejen engañar”, finalizó.

Lo cierto es que su madre, Luisa Herminia Arriaza, sí es de nacionalidad chilena. En el vecino país, varios medios de comunicación hicieron eco de que la hija de una mujer chilena sea la presidenta del Senado en Bolivia

Para Salvatierra, el que su madre sea de nacionalidad chilena, no significa algún conflicto para su identidad o su militancia o su construcción política, así lo hizo conocer a través de una entrevista al periódico chileno La Tercera.

La titular del Senado precisó que sus padres Hugo Salvatierra, exministro de Evo Morales, y Luisa Herminia Arriaza, del Partido Comunista de Chile, se conocieron en el vecino país, producto de la dictadura de Hugo Bánzer Suárez que obligó a su progenitor a salir de Bolivia.

“(Mis padres) se separaron durante 13 años, porque el golpe de Estado de Pinochet separó a la familia en ese momento. Mi padre se trasladó posteriormente al exilio en Europa, retornó a Bolivia y aquí volvieron a encontrarse mis padres y a los años nací yo”, aclara Salvatierra.

Menciona además que su madre, una mujer campesina, reconoce y valora Bolivia por la oportunidad de estudio que le permitió, porque en Chile la “universidad era inaccesible”. “Entonces (el que mi madre sea chilena) jamás significó un conflicto ni para mi militancia, ni para mi identidad ni para mi construcción política”, precisa.

A continuación lea la entrevista inextensa que La Tercera le hizo a la presidenta del Senado boliviano:

Su madre es chilena. ¿Para usted eso es una complicación en el ámbito político?

No, nunca lo fue, en lo absoluto. Mi mamá llegó a Bolivia, si no me equivoco, en 1986. Mis padres se conocieron en Chile. En la dictadura de Banzer mi papá fue a militar en Chile en el MIR, ahí conoció a mi madre que también militaba en la izquierda chilena. Tuvieron una hija, se separaron durante 13 años, porque el golpe de Estado de Pinochet separó a la familia en ese momento. Mi padre se trasladó posteriormente al exilio en Europa, retornó a Bolivia y aquí volvieron a encontrarse mis padres y a los años nací yo. Mi mamá en Chile era una mujer campesina. En Bolivia, ella siempre lo reconoce, lo valora, mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar, oportunidad que quizá no hubiera tenido en Chile, porque el costo de la universidad era inaccesible para ella. Entonces (el que mi madre sea chilena) jamás significó un conflicto ni para mi militancia, ni para mi identidad ni para mi construcción política.

¿Y cómo la afectó en el fuero interno la derrota de Bolivia en el Tribunal La Haya?

Yo no tengo una diferencia entre mi fuero interno y lo que digo públicamente. Es una demanda legítima, histórica, justa la que tenemos vinculada a retornar a las costas del Pacífico con soberanía. Bolivia nació con acceso a las costas del Pacífico y es legítimo que tengamos aquella reivindicación histórica. Yo me identifico plenamente con la demanda de mi pueblo. Creo fundamentalmente en la justicia, en la verdad histórica y en la razón legítima de los pueblos de buscar soluciones pacíficas, dialogadas a conflictos como este.

¿Entonces usted cree que esto continua más allá de La Haya?

Yo creo que sí, la demanda fue un llamado al diálogo y esperemos que ambos Estados puedan sentarse a dialogar en algún momento. Deseo de todo corazón que las relaciones se restablezcan entre Bolivia y Chile en el marco de la fraternidad. Y espero que, en reciprocidad, así como parlamentarios y ministros chilenos ingresan a Bolivia sin ningún conflicto, cuando pueda retornar a visitar a mi familia, no me pidan visa por mi condición de senadora.

¿Cómo ve las opciones del Presidente Evo Morales de reelegirse en las elecciones de octubre?

Lo único que va a pasar en octubre es que todos los candidatos va a poder presentarse a un proceso electoral. Aquí existen plenas garantías democráticas para que los candidatos puedan participar y disputar el voto.

¿Usted considera legítima la candidatura de Morales?

Por supuesto. La legitimidad emana de los proponentes y los proponentes son los movimientos sociales.

¿Y qué sucede con el referendo de 2016, donde se rechazó modificar la Constitución para permitir otra reelección de Morales? ¿El resultado no lo inhabilita?

No lo inhabilita en lo absoluto, porque el objetivo del referendo era una modificación constitucional y la Constitución no se modificó.

¿Cómo ve las opciones para Morales de un cuarto mandato?

En Bolivia acontece algo que quizá no es extraño con lo que sucede en el resto de América Latina y es que existe una disputa de modelos. Esta es una elección donde la gente elegirá entre dos opciones: si continúa este proceso de cambios o se busca otra vía que pueda ser la regresión, el volver al pasado.

