Quispe dice que Patzi es inhumano, inmundo y se suicidó políticamente

Esta mañana, Patzi llegó con ayuda humanitaria a Caranavi y pidió disculpas por sus polémicas declaraciones.

Felipe Quispe “El Mallku” consideró este viernes que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, se suicidó políticamente, después de que hace unos días la autoridad departamental dijo que no era maquinista ni tractorista al justificar su ausencia en la tragedia de Caranavi.



“La posición del gobernador Félix Patzi Paco es un suicidio político (porque) quiérase o no, los caminos troncales de hecho y derecho corresponden a la gobernación y los vecinales a los gobiernos municipales ¿Entonces? El gobernador como tal y cual debía estar en persona y sentir en carne propia la desgracia humana”, expresó El Mallku, en un artículo publicado en su cuenta de Facebook.



Agregó que Patzi no debió actuar como los gobiernos coloniales, que se mostraban como si no les importara que “esos indios de Los Yungas” mueran. Ahora “quién puede dar su voto a este tipo de persona inhumana e inmunda” que busca la silla presidencial a través de su candidatura por el partido Movimiento Tercer Sistema, agregó.

El pasado 2 de febrero se registró un deslizamiento de mazamorra de gran magnitud en la carretera a Caranavi, que sepultó varios vehículos y dejó hasta el momento 16 personas fallecidas, además de más de 50 heridas.

Al día siguiente, mientras los pasajeros pasaban a pie por encima del derrumbe y rescatistas buscaban a las víctimas, se volvió a producir otro deslizamiento y las autoridades nacionales se trasladaron hasta el lugar de la tragedia para impulsar las tareas de búsqueda y rescate, mientras el gobernador Patzi no apareció.



Esa ausencia generó una ola de críticas y el 5 de febrero el Gobernador respondió a sus detractores. “No soy maquinista ¿Qué voy a hacer? ¿Mirar? ¿Ese rato sacarme foto? Muy probablemente querían verme en el lugar, pero qué voy a hacer en el lugar, yo no soy maquinista, no soy tractorista, lo que hay que hacer es gestionar desde aquí. Si no he enviado la ayuda el fin de semana es justamente por el derrumbe en la carretera”, manifestó entonces.



Con esas declaraciones, el Gobernador volvió a causar polémica y esta mañana finalmente llegó con víveres hasta el municipio de Caranavi, donde incluso se disculpó públicamente.



“Lo dicho no lo hice de manera correcta, yo quiero pedir disculpas fundamentalmente a la población de Caranavi y al departamento de La Paz, disculpas por no haber dicho correctamente las cosas. Yo quería decir que lo más urgente era enviar médicos y maquinarias”, remarcó.

Fuente: https://www.noticiasfides.com