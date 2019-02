Rige el SUS, la COB pide defenderlo y terminar con la salud privada

El presidente Evo Morales promulgó ayer la ley que crea el Sistema Único de Salud Gratuito Único y Universal (SUS), en medio de pedidos de los sectores oficialistas de acabar con la salud privada y convocatorias a marchas para garantizar la aplicación de este seguro. El jefe de Estado dijo que los que se oponen al SUS son “enemigos de la vida” y del pueblo.

La norma se promulgó a pesar de las observaciones de los departamentos de La Paz, Tarija y Santa Cruz, y el rechazo del Colegio Médico de Bolivia, que asegura que el SUS es una medida electoral y que no hay condiciones para su aplicación.

“Quienes rechaza esta ley son enemigos de la vida, quien rechaza es enemigo de la salud y quien rechaza esta ley es enemigo de la gente que no puede pagar ni siquiera consultas”, aseveró Morales en el acto en Casa Grande del Pueblo.

En tanto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), afín al MAS, Juan Carlos Huarachi, aseveró que la salud privada debe terminar y convocó a salir a las calles a defender el SUS.

“La COB va a defender porque el beneficio es para todos. Tenemos que luchar y defender su implementación incluso en las calles y avenidas. No más salud mercantilizada, no más salud privada. Muchos quieren seguir privatizando, hacerse millonarios con la enfermedad; no vamos a permitir”, indicó.

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Médicos de Bolivia (creada por el MAS), Jeison Auzza, afirmó que el Colegio Médico “miente” al pueblo al decir que el SUS no se puede aplicar.

No obstante, el presidente Morales reconoció que no será fácil su implementación, por lo que pidió paciencia.

“No va a ser tan sencillo la implementación, va a ser progresivo y queremos ahí convocarles a todos con mucha paciencia, con tolerancia, pero estamos convencidos de que habrá resultados”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Erwin Viruez, afirmó que el Gobierno se apresuró con la norma y ratificó sus críticas al SUS.

“Lo que el Gobierno ha promulgado es una ley que no va a beneficiar con salud gratuita a ningún boliviano, (el SUS) no cuenta con las condiciones que el sistema debe tener para absorber a la mitad de la población”, indicó.

En este sentido, aseveró que la norma también pretende vulnerar la Ley de Autonomías y apropiarse de los hospitales de tercer nivel que hoy dependen de las Gobernaciones. “(El MAS busca) justificar el financiamiento de una campaña electoral con la salud del pueblo boliviano. Desde el 6 de marzo los médicos vamos a demandar salud gratuita y vamos a pedir que el Gobierno cumpla esta oferta electoral”, afirmó, a tiempo de ratificar las protestas callejeras desde esa fecha.

El Colegio Médico de Bolivia anunció protestas desde el 6 de marzo por la aplicación “electoral” del SUS

HOSPITALES DE TRES REGIONES, SIN SUS

Los hospitales de tercer nivel de La Paz, Santa Cruz y Tarija no atenderán a los pacientes del Sistema Único de Salud (SUS) desde el próximo 1 de marzo porque las gobernaciones rechazan suscribir un convenio con el Ministerio de Salud, argumentando que vulnera la Ley de Autonomías.

“Habrá un retraso en los hospitales donde no podremos implementar el SUS. La Paz, Santa Cruz no estarían iniciando el 1 de marzo, también Tarija, (aunque este departamento) tiene un seguro universal y no sentirá la diferencia, los otros dos departamentos sí, sobre todo en los hospitales de tercer nivel”, dijo el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.