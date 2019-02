Rolando Marín Ibáñez: “No creemos que ocurra otro robo en las mismas dimensiones”

Un centro de monitoreo de vigilancia en línea funciona en el edificio central del banco para controlar las bóvedas. El banco inaugura edificio en Montero

Miguel Melendres

Después de casi año y medio del desfalco del exfuncionario Juan Pari, el Banco Unión ha tomado medidas fuertes para evitar otro robo similar. Y lo está consiguendo. Al cierre de la gestión 2018 logró sus objetivos trazados, según Rolando Marín, gerente general de la entidad, que habló de la nueva estrategia de la financiera.

¿Cómo cerró el Banco Unión la gestión 2018?

Cumplimos todas nuestras metas. En términos de cartera, logramos incrementar más de $us 309 millones en relación a la gestión pasada. Tenemos una cartera total de $us 2.460 millones y nuestro indicador de depósitos está por los $us 3.704 millones. En utilidades, cerramos con $us 29,5 millones. Logramos la mayor inclusión financiera. Cada vez tenemos más clientes. Somos el banco que supera el millón y medio de clientes en todo el país. Es el primer banco en términos de cobertura con más de 200 agencias y el primer banco en patrimonio que suma cerca de $us 300 millones. El resultado de 2018 ha sido positivo y el banco está en expansión porque es el único que capitaliza casi el 100% de sus utilidades.

Según usted ¿a qué se debe la confianza del público?

Estamos presentes en territorios donde la banca tradicional no ha logrado abrir una agencia. Tenemos proyectadas además otras 15 agencias rurales y nueve agencias urbanas. Esta mayor cobertura nos permite captar más clientes y otorgar los servicios en diferentes ámbitos en microcréditos a la pequeña y mediana empresa.

¿A cuánto asciende la mora?

Hemos cerrado con una mora muy baja. Si vemos a nuestros pares, ellos están por encima del 2%. Nosotros cerramos en 1,57%, que está por debajo del promedio del sistema financiero nacional.

¿Cómo se viene el 2019?

Nuestro crecimiento promedio ha sido del 11% en cartera. Esperemos para el 2019 tener el plan de cobertura con nuevas agencias rurales, urbanas y oficinas externas en algunos puntos, ampliar nuestra base de clientes. Nuestro mandato es mayor inclusión financiera y dar la oportunidad a nuevos segmentos y sectores de la población para que puedan beneficiarse de los servicios.

¿Hay planes para desarrollar en Santa Cruz?

La buena noticia para Santa Cruz es que vamos a estar inaugurando en este mes un moderno edificio en la ciudad de Montero, que ha tenido una inversión importante y creemos que junto con nuestras agencias que están en Warnes, Portachuelo, Yapacaní y en toda la zona norte, se vaya a constituir en uno de los puntos líderes en otorgar créditos a todo el sector productivo de la región. Montero es una ciudad muy pujante que está en el centro de la agroindustria. Este edificio va a posibilitar una mejor atención para la grande, mediana y pequeña empresa.

¿Cuánto fue la inversión?

El presupuesto fue de $us 1,4 millones para la edificación de 1.959 metros cuadrados en tres plantas. Teníamos planificado cerrar nuestra primera agencia, pero la actividad aumentó. El nuevo edificio se va a constituir en una agencia que supervisará todas las actividades del Banco Unión en la zona norte.

Hace casi año y medio que sucedió el desfalco en el banco ¿cuál es la situación ahora?

El banco ha tomado acciones para fortalecer todo su sistema de control interno y gestión de riesgo operativo. Hemos creado tres unidades: la Unidad de Control y Administración de Efectivo que verifica agencia por agencia, el cumplimiento de toda la normativa con respecto al uso de material monetario. Y la Unidad de Auditoría continua, que también está visitando todas las agencias, verificando en el ámbito crediticio operativo para cumplir la normativa. En el antes y el post, hay una evaluación continua y también tenemos un Centro de Monitoreo de Vigilancia. A través de este centro, podemos verificar en línea, las operaciones y toda la actividad en las agencias.

Entonces, ¿considera que no hay riesgo de que suceda un nuevo desfalco millonario?

La industria bancaria siempre es vulnerable en diferentes aspectos, pero nosotros hemos tomado muchas medidas para mitigar o reducir al mínimo la probabilidad de recurrencia de hurto. No creemos que vaya a suceder un desfalco en las dimensiones que vimos, ya que la institución ha tomado medidas de control en diferentes niveles, con más tecnología, tratando de que haya procesos que permitan tener un sistema de control mucho más sofisticado. Tomamos acciones muy importantes para reducir cualquier posibilidad de hurto en caja o bóveda.

¿Cuál es la importancia de visitar cada agencia?

La Unidad de Control de Administración de Efectivo se creó con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión de riesgo operativo. Es un sistema de control del banco mediante revisiones periódicas de puntos de función financiera a escala nacional. Son brigadas que van y realizan arqueos del efectivo que está en las bóvedas. Se verifica el control dual, la seguridad (cámaras, grabaciones, rotación del personal, movimientos diarios en las cajas). Son exámenes que nos permiten calificar si una agencia está cumpliendo todos los requerimientos que la norma exige. En base a eso, tomamos acciones. A partir de esa unidad, el banco ha logrado fortalecer toda la parte de manejo de efectivo y reducir el riesgo de fraude. Con nuestro sistema de video-vigilancia, diariamente accedemos a las agencias para verificar si aplican las operaciones, conforme a la normativa.

PERFIL

Economista, docente titular en la Universidad Mayor San Andrés (UMSA). Exvicepresidente y miembro del directorio del BCB. Fue consultor del PNUD, Danida y director suplente de la Entidad de Depósito de Valores S.A. Fue representante de Bolivia en Unasur y delegado de Bolivia en el Mercosur. Es gerente general del Banco Unión desde octubre de 2017.

Fuente: eldeber.com.bo