Santa Cruz se queda con el 28,81% de créditos externos para los departamentos

Juan Carlos Salinas Cortez

Santa Cruz con $us 1.647 millones (28,81%), es la principal región en captar recursos para programas departamentales. La cifra se desprendre del boletín informativo de Fiscalización a enero de 2019, La deuda Externa Contratada durante los tres mandatos de Evo Morales, realizado por la diputada nacional Jimena Costa. El país tiene una deuda externa a enero de este año de $us 13.324 millones, de los cuales $us 5.718 millones están destinados a proyectos regionales.

El informe da cuenta de que Santa Cruz con $us 1.647 millones (28,81%), es la principal región en captar dichos recursos, le sigue Cochabamba, con $us 948,5 millones (16,58%), Potosí, con $us 910,9 millones (15,93%), mientras que Oruro, con $us 71,6 millones (1,25%) ocupa el último lugar.

Otro aspecto que se desprende del informe es que Santa Cruz es el que más cantidad de proyectos aprobados tiene (19) y que los mismos están centrados principalmente para la construcción de carreteras e infraestructura vial.

Al respecto, el asesor legal de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, explicó que los recursos mencionados se deben porque se trata del departamento más grande del país, el que aporta el 30% al Producto Interno Bruto (PIB), el que genera el 41% en pagos de impuesto y el que en un 70% asegura la provisión de alimentos al país.

Remarcó que ese 28,81% de recursos provenientes del exterior no son el resultado de una decisión política, sino de un estudio técnico y financiero que toma en cuenta la riqueza de la región.

“El BID o la CAF prestan, pero bajo parámetros técnicos y no políticos como los hace el BCB. Esa es una importante diferencia”, señaló Parada.

Ante la consulta en que se gasta esos recursos, hizo notar que los préstamos vienen condicionados para que en su mayoría sean invertidos en la construcción de carreteras, pues a consideración de los acreedores esta es la mejor manera de potenciar el desarrollo de la región y el país.

“Así tenemos un programa de $us 2.000 millones para el periodo 2016-2020, de los cuales unos $us 1.700 son para la infraestructura vial”, precisó Parada.

Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, dijeron que contar con una adecuada infraestructura caminera es de vital importancia, pero que esta también debe ir acompañada con programas productivos e industriales.

Abrir el abanico

Agustín Jiménez, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, señaló que los más de $us 13.000 millones deberían tener una distribución más equilibrada para apostar por la consolidación de polos industriales que generen producción con valor agregado.

Jiménez reconoció que invertir en infraestructura vial es clave, como también abrir el espectro hacia otros sectores productivos.

Para Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economista de Bolivia, la actual deuda externa es manejable, aunque su aumento constante no deja de preocupar.

Mercado consideró que este tipo de créditos son para inversión y no para gastos operativos, por lo que gastar en infraestructura vial, es una inversión en el tema de las comunicaciones, que también debe contemplar inversión en energía, alimentos e industria.

A su vez, René Martínez, analista económico de la Fundación Jubileo, se mostró cauto con las cifras del informe e indicó que lo mejor es analizar la deuda externa desembolsada y no la contraída, que aún no ha llegado al país.

En detalle

MAYOR ACREEDOREl BID con 64 contratos es el principal prestamista ($us 3.738 millones) que tiene el país, le sigue la CAF con 47 contratos ($us 3.496 millones).

OBRAS EN SANTA CRUZEl puente Banegas requirió $us 41 millones y el acreedor fue el Banco de Corea-Eximbank.

OTROS PROYECTOSLa CAF garantizó $us 63,4 millones para la carretera río Uruguaito-Santa Rosa de la Roca-San Ignacio de Velasco. Para infraestructura rural la CAF destinó $us 35 millones.

