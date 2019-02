Sosa volvió contenta y los galenos respiran por la postergación del tratamiento de la ley del SUS

La presidenta del Concejo fue y volvió en un día, logró que se vuelva a redactar algunos artículos de la ley modificatoria a la 475 a favor del municipio. El sábado y el domingo el Colegio Médico se reunirá por tiempo y materia con la comisión de diputados

Gina Justiniano

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, volvió triunfante de La Paz y los médicos del país respiran un tanto aliviados después de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados. La primera logró que se cambie el tenor de ciertos artículos de la ley modificatoria a la ley 475 de servicios de salud y los segundos consiguieron que se congele el tratamiento de la mencionada ley modificatoria hasta el lunes, en el entendido de que el sábado y domingo, por tiempo y materia se sentarán con la comisión de salud y educación a debatir técnicamente la viabilidad del Seguro Único de Salud (SUS).

¿Quién gana hoy?, se preguntó Sosa y se respondió ella misma: “Santa Cruz de la Sierra y los 339 municipios, que fueron representados por nuestro pedido. Hicimos volver a redactar la ley, hemos ido a tiempo, se expuso técnicamente y se lograron soluciones”.

Tras una reunión la ministra de Salud, Gabriela Montaño, acompañada por la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, acordaron mantener la coparticipación tributaria en 15,5% para que las alcaldías puedan atender (exclusivamente) el primer y segundo nivel del sistema público de salud y no como antes, pues de ese 15,5% también salía dinero para el tercer nivel que no era su competencia. También ambas partes estuvieron de acuerdo en que desde marzo los servicios de hospitales de tercer y cuarto nivel serán competencia del Gobierno Nacional y que los seguros municipales cruceños se complementarán con el SUS.

Además el Ministerio de Salud asumió el compromiso de dotar de 400 ítems al municipio de Santa Cruz. Recordemos que el Gobierno nacional se comprometió a inyectar 8.000 ítems nuevos al sistema de salud para una mejor implementación del SUS y los primeros 400 acaban de ser comprometidos para el municipio cruceño.

“Hemos tenido una reunión muy respetuosa y cordial”. Montaño explicó que las instituciones determinaron modificar el Art. 10 de la Ley Modificatoria a Ley N. 475 de Prestaciones de Servicios de Salud, para evitar malas interpretaciones en cuanto a la coparticipación tributaria.

“Hemos puesto en redacción que el primer y segundo nivel de salud son responsabilidad de los gobiernos municipales, si requieren más recursos que el 15,5%; entonces podrán ampliar estos recursos, porque la salud es prioridad”, explicó.

En segundo lugar se estableció que a partir de la implementación del Sistema Único de Salud (marzo) los productos en hospitales de tercer y cuarto nivel estarán a cargo del Gobierno nacional, es decir, costos en terapia intensiva neonatal, hemodiálisis y otros serán cubiertos por el Tesoro General de la Nación. Aquí es bueno recordar que el servicio de hemodiálisis en Santa Cruz estaba en pausa, pues había una deuda y no estaba claro quién iba a correr con la misma, si la alcaldía o el Estado.

Y en tercer punto, se modificó el artículo 5 para que el SUS y los seguros de gobiernos municipales se complementen para un trabajo conjunto. “Hemos introducido una modificación en la que estamos clarificando que hay la posibilidad de que el SUS y los servicios que otorga el gobierno municipal de Santa Cruz a través de su Seguro Municipal de Salud, puedan complementarse y coordinar”, explicó.

Asimismo la presidenta del Concejo manifestó que “Pudimos hacer cambiar la ley, el municipio mantiene su autonomía y sus servicios serán fortalecidos. Nuestra lucha era la del vecino. Volvemos contentísimos”.

Por tiempo y materia

El proyecto de ley del SUS se encuentra a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados y ayer, el Colegio Médico de Bolivia sostuvo una reunión con el presidente de este órgano, Víctor Borda, en el entendido de que hay algunos puntos que falta clarificar sobre la ley. “Estamos seguros de que se va a poder generar certezas durante el sábado y domingo sobre el financiamiento que el Gobierno nacional va a garantizar para que funcione el SUS a partir del 1 de marzo. Tenemos la tranquilidad, la confianza y la más amplia voluntad de informar, socializar y verificar las observaciones que pueda presentar el Colegio Médico de Bolivia”, anunció la ministra Montaño.

Explicó que la intención es que la ley 1069 modificatoria a la ley 475, sea una ley consensuada.

Por todo esto se solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que pueda aplazarse el tratamiento de la norma en la Cámara hasta el lunes, pues tienen la certeza de que el fin de semana se van a encontrar los mecanismos que generen el consenso para que se avance. “Durante el fin de semana trabajaremos por tiempo y materia sin descanso para lograr esto”, señaló la autoridad en salud.

Desde los médicos

El sector salud se declaró sorprendido porque esperaba una ley del SUS y lo que encontró fue una ley que amplía las prestaciones de la 475. “Si las condiciones de esta ley que cubría con seguro a una población menor de cinco años y mayor de 59 (eran deficientes) hoy se está pretendiendo incorporar a cinco millones de usuarios más a este mismo sistema de salud generando una situación crítica”, cuestionó Erwin Viruez, presidente de los galenos.

También puso la lupa en el artículo 9 inciso II, que habla de financiamiento de las prestaciones del tercer nivel, el mismo que va a ser asumido por el Tesoro General de la Nación de acuerdo a disponibilidad financiera. “En salud no se pude jugar, si hay recursos cubrimos y si no hay no los vamos a cubrir, eso es lo que manifiesta este artículo”.

Por último recalcó que los médicos deben participar en la elaboración de la norma como sector involucrado como lo dice la Constitución Política del Estado. Por eso es que los galenos llevarán a La Paz su contrapropuesta a la ley modificatoria para que se aplique el SUS generando otros espacios fiscales para contribuir con recursos financieros sostenibles a lo largo del tiempo, es decir coparticipación tributaria, pero también impuestos específicos al tabaco y al alcohol .

