Tarija estima dejar de recibir Bs 600 millones por adenda

El exministro Medinaceli estima que Bolivia dejará de captar $us 958 millones en dos años

EL DEBER

Tarija es el departamento productor de hidrocarburos menos beneficiado por la adenda al contrato de exportación de gas suscrito hace poco entre Bolivia y Argentina, debido a que dejará de percibir Bs 600 millones por regalías petroleras, según la Gobernación tarijeña.

El secretario de Energía e Hidrocarburos de esa entidad, Freddy Castrillo, confirmó que ese monto no se podrá recibir a partir de la aplicación del acuerdo desde mayo.

Según la adenda, Bolivia enviará entre 16 y 18 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), en lugar de los 23 MMm3/d que estaban pactados en el contrato original de exportación con Argentina. “Es remota la posibilidad de que en invierno podamos enviar mayores volúmenes de gas natural mientras no podamos mejorar la capacidad de producción. Es un tercio de la exportación que se va a reducir del volumen que se enviaba antes”, afirmó Castrillo. Agregó que Tarija es el principal productor de gas natural en Bolivia y aporta con el 57,76% del total de la producción nacional hasta enero del presente año.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación tarijeña, Rubén Ardaya, admitió que la caída de ingresos por la adenda tendrá su impacto en los proyectos y programas incorporados en el presupuesto anual.

En tanto que el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, afirmó que tanto Bolivia como Argentina ganaron con la adenda al contrato de compra y venta de gas entre ambos países, que fenece el 2026. Por otro lado, el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli dijo no creer en el llamado ‘win-win’, donde todos ganan y observó que la adenda disminuye los volúmenes del ‘take or pay’ y que por esta caída Bolivia dejaría de percibir cerca de $us 958 millones en dos años./DM y ANF

Fuente: eldeber.com.bo