Tarija: Lino Condori rechaza acusaciones de la Gobernación y atribuye sus bienes como resultado de su trabajo

El exgobernador de Tarija Lino Condori ha salido a defenderse de las acusaciones de la Gobernación de Tarija quienes lo acusan de hacerse de bienes durante su interinato, por lo que refiere que los terrenos que tiene son resultado de su trabajo como campesino y de herencia familia.

“Siempre va a hacer eso la Gobernación, no es su conjunto hay gente que siempre quiere hacer problemas con información desmedida, lamentablemente todo lo que dicen no es verdad, no es cierto, quiero decir enfáticamente, están politizando. Siempre estoy presto en todas las notificaciones, en todas las audiencias y me voy a defender”, ha mencionado.

Por lo que ha explocado que los predios e inmuebles que lo acusan de haber obtenido de manera ilegal son resultado del trabajo que realizó sobre las tierras y que llegó a conseguir los títulos recién el año 2011.

“Como dicen aquellos predios o inmuebles que dicen que tengo, yo digo con bastante firmeza, no es el hecho que uno lo inscriba antes de ser autoridad, lamentablemente usted sabe que en la ley de Reforma Agraria dice que la tierra es de quien la trabaja y esos predios que antes de tener ese título antes de ser autoridad no tenían ningún documento, en otras palabras era comunal si bien era dueño por mi trabajo pero no el terreno. Unos eran de mis abuelos, otros de mis padres y otros que yo lo hice”.

En este sentido, ha señalado que saldrá a defenderse de las acusaciones “mentirosas” de la Gobernación ya que cuenta con todo el respaldo. “De que yo no he hecho notar antes a la Contraloría, qué voy a hace anotar si yo no tenía los títulos, y estos acreditan y tienen fecha de entrega del 2011 así que eso quiero aclarar, siempre estoy presto a la justicia”.

Fuente: http://lavozdetarija.com