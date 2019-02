The Strongest se desquitó con Wilstermann (0-1) gracias a Reinoso

Los aurinegros se reivindicaron del fracaso copero con un triunfo sobre los aviadores en Cochabamba. A falta de un partido, el atigrado alcanzó los 12 puntos y se acerca a Bolívar (14).

The Strongest derrotó por la mínima diferencia a Wilstermann (0-1), y se colocó a dos puntos del líder Bolívar (tiene 14), a falta de un partido pendiente de local contra Guabirá. Los atigrados amenazan el liderato de los celestes con un resultado que sirve para aplacar el fracaso por la eliminación en Copa Libertadores a manos de Libertad de Paraguay, el pasado miércoles en Asunción.

Herido en su honor, el Tigre sacó la garras desde el primer minuto ante un equipo aviador que espero que juegue replegado. Reinoso capitalizó un centro para batir de cabeza la resistencia de Arnaldo Giménez y colocar la única conquista del partido (6’).

Los aurinegros celebrar el gol de Reinoso. Foto: APG

Los atigrados siguieron dando lucha a los rojos cochabambinos que trataron de igualar el marcador con acciones de Cristian Chávez, Serginho y Gilbert Álvarez. La defensa paceña estuvo segura con Maximiliano Gómez y Gabriel Valverde que estuvieron atentos con la marca.

Los aurinegros tuvieron también los suyo para aumentar el marcador pero no pudieron les faltó la puntada final ante el guardameta Giménez.

En el complemento, las acciones siguieron equilibradas. En Wilstermann se apostó por el ingreso de Edward Zenteno (volvió a jugar después de su suspesión por doping positivo en 2018) por Alex Da Silva, y permitir así el cambió de Lucas Gaucho por Daniel Pérez. Los locales subieron su asedió pero sin resultados contra el arco de Daniel Vaca.

El partido se hizo trabado entre aviadores y atigrados. Foto: APG

The Strongest trató de equilibrar el dominio con el ingreso del venezolano Dany Cure por Ramiro Vaca. El empate aviador pudo llegar a través de un penal que no sancionó Ivo Méndez, cuando el balón pegó en el brazo de Diego Wayar (62’). El juez no estuvo atentó y dejó continuar el partido.

Ambos equipos siguieron buscando el gol que no llegó porque las defensas se impusieron. Al final, el equipo de Pablo Escobar se llevó tres puntos valiosos para asechar al puntero y su archirrival: Bolívar.

