Video: Gabriel Soto le pidió perdón a Geraldine Bazán

“Pero creo que este fallo ya venía de tiempo atrás, fue una relación de 10 años de muchos altibajos, de muchos momentos muy bonitos de los cuales me quedo con eso, me quedo con ese recuerdo para siempre; pero también de momentos difíciles“, se sinceró.

“Llegó un momento en donde ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había armonía y creo que nuestra separación vino mucho antes de un divorcio. Creo que la problemática más difícil y que nunca pudimos superar fue cuando se me imputaron todas esas cosas que todos sabemos. Sin duda alguna fue algo muy difícil para nosotros que marcó el rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar”, detalló Soto.