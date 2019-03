4 empresas del mismo grupo se adjudicaron 42 de 46 contratos para mantenimiento de aviones antidroga

Cuatro empresas que forman parte del mismo grupo se adjudicaron 42 de 46 contratos de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), según la denuncia de la diputada Rose Marie Sandóval.

El representante legal y gerente de Horizontal de Aviación Bolivia Srl, Nilo Honor, vinculado a estas cuatro empresas, que entre 2013 a 2018 se adjudicaron 42 de 46 licitaciones realizadas por 55 millones de dólares niega que haya sido favorecido y asegura que logró los contratos debido a que era la única firma que cumplió con los requisitos.

Las empresas ligadas a Nilo Honor son Línea Central de Aviación Srl, Aeroend Srl, Centerline Services y Horizontal, todas ellas con origen en el consorcio colombiano Horizontal de Aviación Colombia.

Una quinta empresa del grupo es AM&M Bolivia Srl, cuya gerenta es Meyling Honor, hija del gerente de Horizontal Bolivia.

De ese grupo, Horizontal de Aviación trabaja con los Diablos Rojos y los Diablos Negros desde 2013, Centerline Services tiene un contrato para la “Adquisición de conjuntos de partes para modernización de aeronaves UH-1H”, Línea Central de Aviación tiene cinco contratos con la UELICN, AM&M se adjudicó ochos contratos y Aerorend suscribió 12 contratos.

La diputada Sandóval advirtió de un posible favorecimiento porque entre las cuatro empresas, entre 2013 y 2018, se adjudicaron un total de 42 de 46 licitaciones por un valor de 55.395.738 dólares.

Las empresas en cuestión realizaron el mantenimiento y provisión de piezas para los aviones Hércules C-130, Cesna y helicópteros UH-1H, que forman parte de la flota de los Diablos Negros y los Diablos Rojos. Después de la denuncia, el Ministerio de Gobierno ordenó el viernes la intervención de la unidad ante un presumible caso de corrupción.

La diputada opositora denunció que el consorcio de cinco empresas dirigidas por Honor monopolizaron, de forma irregular, los contratos de mantenimiento de los helicópteros y aviones de las unidades antidroga Diablos Rojos y Diablos Negros.

En entrevista con Página Siete, el experto en aviación, expolicía peruano y exmiembro de Usaid confirmó que sí es parte de dicho consorcio, pero negó que haya irregularidades en las adjudicaciones y afirmó que esta es una campaña de desprestigio iniciada por empresas que no calificaron en las licitaciones.

La diputada Sandóval denunció que su empresa fue favorecida de forma irregular, habla de un “clan familiar”. ¿Cuál es su versión sobre el tema?

No existe ningún clan. Lamento que se esté manejando la información de esta manera, no tengo nada que ocultar, tenemos todos los documentos para respaldar que no hubo favorecimiento. Gran parte de lo que pasa en este tema se debe a que en Bolivia existe un limitado personal calificado para este tipo de trabajos (mantenimiento de aeronaves). No niego que soy parte de varias empresas, incluida (la empresa) AM&M que está gerentada por mi hija, que tiene la formación adecuada, pero no hace mantenimiento de las aeronaves, sino compras menores. La finalidad de AM&M es la de abrir una escuela para pilotar helicópteros.

¿Cuántos contratos y qué montos se adjudicaron con las empresas?

Son muchos documentos y detallaremos todo en informe que voy a presentar luego. Pero sobre lo que dice la diputada, habla de más de 50 millones, como si todo eso fuera una ganancia y no es así, los primeros años trabajamos con pérdidas. Incluso, cuando la empresa, que trabajaba con los americanos en Bolivia, se entera del bajo presupuesto que tenían para el mantenimiento de la flota boliviana se retira.

Es ahí que Horizontal Colombia me contrata, en 2013, con todo el conocimiento que yo tengo del tema crea Horizontal Bolivia, coloca un 1% de las acciones a mi nombre para que yo los represente y así ganamos la licitación en 2014. En 2013 se ganó una licitación, pero de sólo unos meses.

¿Por qué está ligado a varias empresas?

El mantenimiento de los helicópteros y los aviones es un tema muy complejo, necesitas contar con varios documentos que certifiquen que estás calificado para este trabajo, eso incluye la compra de repuestos.

Por ejemplo, Centerline Services fue creada por Horizontal Colombia exclusivamente para la compra de repuestos, ya que por una serie de requisitos e incluso el tema político, las empresas americanas se niegan a vender repuestos a Bolivia. Yo no tengo nada que ver con esa empresa, pero Centerline le vende repuestos a Horizontal Bolivia.

Se dice que la UELICN modificó los requisitos para favorecer a Horizontal, ¿qué opina?

Es falso, al contrario, la UELICN pone más obstáculos a las licitaciones. Nosotros ahora contamos con certificados para dar servicios a naves civiles, de la calibración de las herramientas o los diagnósticos para la detección de rajaduras en las aeronaves. Entonces, lo que se hizo es diversificar nuestro trabajo con las otras empresas, así logramos abaratar los costos de logística y acelerar el tiempo en el servicio de mantenimiento. Esta es una guerra sucia que la iniciaron las empresas que no lograron adjudicarse los contratos porque no están calificadas.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz

