Abogado Ritter denuncia “cacería de brujas” de la fiscalía en el caso Cotas de Santa Cruz

La Paz, 7 de marzo (ANF).- Otto Ritter, abogado de Iván Uribe, expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), lamentó el actuar “criminal” de la fiscalía en el caso y denunció “cacería de brujas” por parte de las autoridades que no llegan a entender lo que realmente ocurrió en Cotas.

El jurista dijo que su defendido es completamente inocente del desfalco de la telefónica, ya que fue él quien presentó la denuncia para que se investigue y se sancione a los responsables y ahora está aprehendido.

“El señor Uribe es absolutamente inocente, él es quien denuncia el hecho, aquí se actuó transparentemente, se actuó bien a nivel del Consejo de Administración, lo que pasa es habido una cacería de brujas por parte de la fiscalía que lamentablemente no le entiende al tema y está buscando el abuso, la prepotencia”, manifestó Ritter.

Dijo que Uribe nunca salió del país, como era el comentario, y para evitar mayores problemas se presentó nuevamente y de forma voluntaria a las 09.30 ante el Ministerio Público para ampliar su declaración, y ahí fue aprehendido.

El abogado indicó que en una muestra de abuso, la fiscalía lo aprehendió y le tomó su declaración a las 17.00. Y a pesar de que Uribe expresó disposición para que vayan a su casa y revisen lo que haya que revisar, la fiscalía en su naturaleza “criminal” allanó su oficina a la mala.

“Aquí estamos ante una situación de abuso absoluto, mientras el señor Uribe declaraba y les dice si ustedes quieren pueden ir a mi oficina, pueden ir a mi casa, si quieren yo los llevo, pueden mirar todo, pese a que les dice eso se van a la mala a entrar y allanar su oficina”, denunció.

Agregó que el actuar de la fiscalía “es como ese ladrón malandro de verdad que va asaltar, y usted dice no me hagas daño, acá está mi billetera, no, tiene que hacerlo a la fuerza porque es su naturaleza, su naturaleza criminal, esa es la naturaleza de los fiscales en Santa Cruz y en Bolivia, lamentablemente”.

Ritter aseguró que su defendido no tiene participación en el escandaloso robo de 7,7 millones de dólares, que fueron desfalcados del programa Cotas en Cuotas.

Por este caso fueron enviados a la cárcel de Palmasola Xavier Vázquez, gerente de Economía y Finanzas; Hubert Gil, exdirector de Marketing; Jesús Justiniano, exmensajero de presidencia; y Richard Áñez, exencargado de ventas y demandas.