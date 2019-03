¡Absurdo azul! Bolivia perdió $us 34 mill por negligencia del gobMAS.

La UE quería ayudar a varios cambios de la justicia pero el gobMAS no desarrolló a tiempo los proyectos. No le interesa la justicia y prefiere jueces y magistrados sumisos q conducen una justicia abyecta.



Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Relacionado

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas