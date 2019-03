Bolivia proyecta exportar gas natural a China por Ilo, según anuncio de Evo

Sistema de gasoductos en Villa Montes, Tarija.Foto: Archivo



Cambio / La Paz

El presidente Evo Morales informó ayer que se proyecta exportar al mercado de China el gas natural licuado (GNL) boliviano a través del puerto peruano de Ilo.

El Jefe de Estado hizo el anuncio durante la conducción del programa Caminando junto al pueblo, que emite la radio Kawsachun Coca en el trópico de Cochabamba.

“Está previsto (instalar) un gasoducto hacia Ilo, tener una planta de GNL y mandar gas a China; son proyectos a mediano plazo”, indicó Morales.

El 4 de enero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que invertirá más de $us 400 millones en la construcción de una planta de almacenaje y el tendido de un poliducto en Ilo que conecte a Bolivia con esa ciudad costera del suroeste peruano.

En la planta se prevé destinar entre $us 90 millones y $us 100 millones, mientras que la inversión en la construcción de 262 km de ducto entre Ilo y Charaña, y la adecuación de 188 km del oleoducto Santa Cruz-Sica Sica-Arica (OSSA-2), entre Charaña y Sica Sica, será mayor a $us 300 millones, de acuerdo con YPFB.

El presidente Morales dijo que existen otros proyectos en el sector de los hidrocarburos para comercializar el gas natural boliviano a nuevos mercados, como el caso de Paraguay, donde existe el plan de construir un gasoducto desde Villa Montes, en el departamento de Tarija, con destino al país vecino.

Agregó que en la actualidad, Bolivia atiende más del 90% de la demanda paraguaya de gas licuado de petróleo (GLP) con las plantas separadoras de líquidos de Río Grande (Santa Cruz) y Gran Chaco (Tarija).

Otro potencial mercado para el gas nacional es el sur de Perú, donde se trabaja la posibilidad de exportar el GNL por la conveniencia que representa para la economía de algunas regiones.

El Presidente anuncia nuevas exploraciones

Los Tiempos

El presidente Evo Morales señaló ayer que en las siguientes semanas anunciará nuevos trabajos de exploración hidrocarburífera en Bolivia y recordó que el país tiene planificado la construcción de un gasoducto desde la localidad de Villa Montes hacia Paraguay para la generación de 4 a 5 megavatios día de electricidad.

Agregó que también tiene prevista la habilitación de otro gasoducto hacia Ilo, Perú, y de una planta de gas natural licuado para “disparar gas a China”.

“Algunos dicen que no hay exploración (…). No quiero comentar anticipadamente. Las próximas semanas nuevamente vamos a demostrar, vamos a informar nuevas exploraciones, nuevos descubrimientos de nuevos megacampos en Bolivia”, enfatizó.

Por otro lado, el primer mandatario manifestó que en el tema energético se prevé concretar este año una reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, para la exportación de al menos 100 megavatios de electricidad a ese vecino país.

“Queremos que la energía también sea un centro económico que permita captar muchas divisas para el pueblo boliviano”, agregó.

El Presidente dijo que “Bolivia, con su propia particularidad, tiene mucha esperanza, mucho futuro, en estos cuatro rubros agropecuario, energético, hidrocarburos, minero. Industrializando, eso garantiza el crecimiento económico”.

HIZO EL AVISO DESDE EL TRÓPICO

El presidente Evo Morales habló del tema hidrocarburífero, y otros, durante la conducción del programa “Caminando junto al pueblo”, que difunde la “Radio Kawsachun Coca”, desde la localidad de Lauca Ñ, en el trópico del departamento central de Cochabamba.

El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, acompañó al mandatario en todas sus actividades.