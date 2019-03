Borda dice que diputadas de oposición desisten de denuncias de acoso político

El presidente de la Cámara Diputados, Víctor Borda, informó este lunes que legisladoras de oposición como Jimena Costa desistieron de las denuncias de acoso político contra sus propios correligionarios.

Costa respondió que en ningún momento formalizó alguna denuncia y acusó al oficialismo de busca utilizar la Comisión de Investigación de Acoso y Violencia como un “instrumento de persecución política”.

“Lamentablemente nos informaron, a priori, que algunas diputadas de la oposición que hubieran planteado alguna denuncia en contra de sus propios militantes, hubieran desistido de la acción. No podemos entender que gente que denunció acoso político, laboral, hoy se desdiga y no motive un proceso de índole disciplinario”, cuestionó Borda.

Una de esas denuncias, dijo, era de Costa contra el senador Arturo Murillo. “Al parecer habría presiones políticas que motivan este tipo de circunstancias. Son tres denuncias que se hubieran presentado”, precisó.

En febrero, se conoció de las denuncias por discriminación, extorsión y acoso político de las diputadas de la alianza política Unidad Demócrata (UD) Costa, Fernanda San Martín y María Calcina en medio del debate y pugnas internas por la elección del nuevo jefe de bancada de su partido.

Costa respondió que no llegó a formalizar ninguna denuncia. “No la había presentado todavía. (…) Yo tendría que haberla presentado, firmado y después retirarlo. Yo no he presentado formalmente la denuncia”, aclaró .

Es más, dijo, que el partido de Gobierno busca “instrumentalizar la Comisión” como un aparato de persecución política, cuando su objetivo es poner “freno al acoso y violencia contra las mujeres”.

“Están queriendo utilizar a los opositores para denunciar a los opositores, y ni una sola masista ha hecho denuncia contra los masistas”, refutó y afirmó que no se prestará a ese juego. (11/03/2019)

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz