Cocaleros dicen que no saben si hay pistas clandestinas en Chapare

Ya hay aprehendidos por la emboscada a efectivos de Umopar. La Fuerza Antidrogas sostiene que narcoavionetas aterrizan en caminos vecinales del Trópico

El sindicato San Rafael del Trópico de Cochabamba emitió un voto resolutivo en el que rechaza que los involucrados en la emboscada a efectivos de Umopar sean productores de la hoja de coca. También señalan que no conocen si existen o no pistas clandestinas usadas por el narcotráfico en el Chapare.

“No tenemos ninguna información (sobre pistas clandestinas), la investigación lo dirá“, afirmó el dirigente Leonardo Loza, que enfatizó que el sector está abierto a que autoridades ingresen para indagar.

Explicó que “el fallecido (Manfredo Herbas Rojas) tampoco es afiliado en la zona del Trópico de Cochabamba y que “se exige todas las investigaciones y sanciones sobre este hecho, eso significa que como zona del Trópico de Cochabamba no protegeremos a ningún narcotraficante ni atajaremos ninguna investigación”.

Esta jornada el ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que existen operativos en la zona y que se procedió a la aprehensión de algunas personas involucradas con el hecho de narcotráfico.

“Durante la madrugada se ha ido a golpear a los blancos identificados con el previo trabajo de infiltración. El operativo es exitoso y brindaremos un reporte en horas de la tarde”, adelantó la autoridad, resaltando el despliegue de efectivos de la Policía en el sector.

Mientras que Loza ratificó que “los que aparecen en la filmación no son de ningún sindicato. No se protegerá a ningún inmiscuido y con brazos abiertos los entregaremos para que haya la investigación correspondiente (…) Para mi la investigación dirá si es emboscada. Ratificamos que nuestros sindicatos y organizacciones no están involucradas“.

Fuente: eldeber.com.bo