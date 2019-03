Colectivos chavistas atacaron auto en el que iba Juan Guaidó

Colectivos chavistas atacan auto en el que iba Juan Guaidó

Los incidentes se produjeron luego de una sesión en la que el presidente encargado de Venezuela rechazó la llegada de militares de Rusia al país el pasado fin de semana, alegando que viola la Constitución

Venezuela | Juan Guaidó: Colectivos chavistas atacan auto en el que iba el presidente encargado | VIDEO. (Foto: Captura)

Caracas. El auto en el que viajaba el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue atacado este martes por colectivos chavistas que apuntaron al vehículo con armas y lanzaron gases lacrimógenos, según denunció la oposición venezolana.

Los incidentes se produjeron luego de una sesión en la que Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 gobiernos, rechazó la llegada de militares de Rusia al país el pasado fin de semana, alegando que viola la Constitución.

“Esto son atentados contra su vida y su integridad física. Denunciamos una vez más que a Juan Guaidó intentan acabarlo”, dijo la esposa del presidente encargado, Fabiana Rosales, a su llegada a Nueva York, en el marco de su gira por varios países de América.

La pareja de Guaidó, quien también es jefe del Parlamento venezolano, aseguró que ya antes se han llevado a cabo actos de violencia contra miembros del Legislativo por parte de colectivos armados que apoyan al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Rosales, a su esposo “le apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos” contra el auto en el que viajaba.

“Fue muy grave, muy lamentable lo ocurrido hoy, lo que pudo haber terminado en una tragedia”, señaló Rosales a su llegada a la Iglesia de Santa Teresa, en Manhattan, donde se celebró una misa por Venezuela y en la que aprovechó para reunirse con miembros de la comunidad venezolana en Nueva York.

Rosales señaló que había podido comunicarse con su esposo: “Me dijo que me quedara tranquila. Siempre me dice que me quede tranquila”.

Diputados y periodistas fueron agredidos este martes por partidarios del chavismo en las afueras del Parlamento venezolano, tras una sesión presidida por Guaidó, según congresistas y organizaciones de prensa.

“De manera sorpresiva, nuevamente, los colectivos violentos han rodeado el Palacio Legislativo, agrediendo a periodistas y diputados en presencia de la (militar) Guardia Nacional”, dijo a la prensa el diputado Simón Calzadilla, refiriéndose a grupos civiles que la oposición denuncia que han sido armados por el gobierno.

Además, el jefe parlamentario desestimó las denuncias de Maduro sobre “ataques” al sistema eléctrico como causa del apagón que afecta a la mayor parte del país desde el lunes.

A la salida de los diputados, los partidarios del oficialismo lanzaron piedras y pirotecnia contra los vehículos de algunos de ellos, sin que se registraran heridos, observaron reporteros de la AFP.

En medio de los desórdenes, periodistas de medios locales y extranjeros estuvieron “sitiados” durante unas dos horas en los jardines del congreso, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

A motorizados que trabajan con los equipos de las agencias Reuters y AP les robaron celulares y radios de comunicación, constató la AFP.

Además, de acuerdo con el SNTP, un vehículo de la televisora digital Vivo Play fue rodeado y golpeado por los civiles.

“Exigimos a las autoridades garantizar el trabajo periodístico. La omisión del Estado lo hace responsable de las arbitrariedades y atropellos”, denunció a su vez Espacio Público, ONG defensora de la libertad de expresión.

Arrestos y agresiones contra periodistas aumentaron en medio del pulso por el poder entre Maduro y Guaidó.

Espacio Público contabiliza medio centenar de aprehensiones de trabajadores de prensa este año.

EFE / elcomercio.pe