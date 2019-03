Conflicto en Vinto deja 13 heridos y resquebraja a la cúpula del MAS en Cochabamba

Trece personas resultaron heridas ayer en la gasificación de la Policía para desbloquear la carretera al occidente del país durante una protesta de comunarios de Vinto, que piden desde hace 22 días que tres concejales del MAS renuncien para dar cumplimiento a la alternancia.

Los manifestantes piden el alejamiento de Hugo Cáceres, Martha Choque y Elizabeth Ancalle (MAS), quienes en febrero fueron retenidos por tres días en el Concejo. Sin embargo, estos denuncian acoso político y haber pagado a sus suplentes para dejar sin efecto la alternancia.

“Atendimos a 10 pobladores. Seis varones, tres mujeres y un niño. Todos con heridas leves y medianas”, informó el director del hospital municipal, Efraín Ágreda.

El subcomandante de la Policía, Juan Carlos Espinoza, indicó que tres uniformados sufrieron policontusiones por pedradas.

“Hemos desplazado alrededor de 200 policías para garantizar la circulación en esa vía interdepartamental”, manifestó. Espinoza aseveró que un contingente resguarda los ambientes de la Alcaldía y del Concejo Municipal. Las instalaciones continúan tapiadas y los servicios paralizados desde hace 22 días.

“Los policías me han pateado. Sólo estoy acatando lo que dicen las bases”, afirmó llorando la ejecutiva de la Central de Llave Grande, Carmen Vegamonte. Minutos antes la representante increpó al presidente departamental del MAS, Grover García, por no acudir a Vinto a explicar a los vecinos las razones por las que hasta ahora los concejales no renuncian.

La situación puso en evidencia que el lío está creando desacuerdos en el partido. “La Policía está para colocar orden, no para tratar mal a la gente”, aseveró la alcaldesa Patricia Arce, quien presenció la represión.

La dirigente Vegamonte adelantó que la protesta se masificará hoy porque más organizaciones sociales se sumarán a la vigilia, por lo que se prevé un paro cívico.

Aclaración

Por otro lado, en Tiquipaya, Remigio Saenz, suplente de la concejala Marisol Paccieri, aclaró que su titular “nunca” cumplió con el acuerdo de pagarle 2 mil bolivianos al mes.

TITULARES ANALIZAN RENUNCIAR AL MAS

Los concejales del MAS Hugo Cáceres, Martha Choque y Elizabeth Ancalles afirmaron ayer que evalúan renunciar al Movimiento Al Socialismo y calificaron de ilegal la determinación de un cabildo en que se apruebe su expulsión del oficialismo.

Los tres concejales acompañados por la asambleísta de oposición Lizeth Beramendi (Único)presentaron ayer una denuncia en la Fiscalía contra ocho autoridades y dirigentes por la presunta comisión de tres delitos: violencia política, amenazas de asesinato e instigación a delinquir.

Los Tiempos