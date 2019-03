Contradicciones en torno al ítem municipal de cantante Camila Soruco

Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal, acompañada por Gabriela Montilla, directora de Recursos Humanos de la Alcaldía, ayer brindó una conferencia de prensa para explicar a la población sobre el ítem municipal del que la cantante Camila Soruco gozaba y que ha sido cuestionado.

Mientras Velarde afirmó que Soruco ingresó a la comuna en abril de 2014 hasta el 1 de agosto del 2018, como profesional de la Secretaría de Parques y Jardines y que luego pasó a la Secretaría de Desconcentración (ahora llamada Atención Vecinal), el pasado martes la artista indicó a EL DEBER de que su cargo era desempeñado en la Dirección de Cultura y que solo fue por el lapso de un año.

“Ella, como funcionaria del Gobierno Municipal, desarrolló sus funciones en los horarios de la Secretaría de Desconcentración, que es la encargada de los distritos. Las actividades extras que ella haya tenido y desarrollado fuera de su horario de trabajo, estaba en todo su derecho, porque no interfería en sus funciones, que era la de fiscalizar las acciones de las ferias de salud en los distritos y en los barrios, centros culturales y educativos y en las casas de justicia”, detalló.

Sin embargo, la artista indicó que entre sus obligaciones estaban la de dar clases de canto en los barrios, además de participar en las actividades culturales municipales como las verbenas populares de los diferentes distritos y en las retretas en la plaza.

Al respecto, Velarde respondió que “en su momento, cuando haya tenido que dar y dentro de los programas de los distritos, podría haber dado clases de canto”.

El exconcejal Manuel Saavedra criticó esta situación y remarcó que Soruco, al igual que todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero el problema, en este caso, es que desde un principio no se habló con la verdad y ante tantas mentiras, ahora ya nadie les cree.

“Ella decía que trabajó un año y resulta que son cuatro; que estaba en la Secretaría de Cultura y no es así, que enseñaba canto en los barrios, cuando la Alcaldía no hace ese trabajo. Me pregunto: ¿Será que iba a trabajar? ¿Marcaba tarjeta? ¿Su perfil era compatible para fiscalizar, que su principal actividad es cantar? Hay muchas interrogantes en el aire que el Concejo debería investigar”, sostuvo.

En este sentido, el concejal por el MAS Tito Sanjinez, indicó que van a pedir un informe.

Familiares en el municipio

Sobre el cuestionamiento de nepotismo con familiares de Soruco, Montilla confirmó que Soledad Roca Lozano, mamá de la cantante, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Humano desde septiembre de 2016 hasta julio de 2018, mientras que Velarde corroboró que el hermano Ronald Soruco Roca, trabaja en una empresa desconcentrada como encargado de Alumbrado Público en el Distrito 9. “Dentro de la reestructuración, hicimos muchos movimientos y estamos realizando todas las gestiones para que se cumplan las normas y procedimientos de ley”, dijo.

Se intentó tener una nueva versión de la cantante, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

EL DEBER / Alicia Bress Perrogón

