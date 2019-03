El derretimiento de los glaciares puede hacer resurgir antiguas enfermedades

El Monte Everest.

Centenares de alpinistas han muerto intentando ascender las cumbres más altas del planeta. Sus cuerpos, enterrados en la nieve, podrían transmitir antiguas enfermedades de quedar al descubierto a causa del calentamiento global.

Los glaciares del Everest y de otros de los picos más altos del planeta se están derritiendo, dejando al descubierto los restos de los numerosos alpinistas que en las últimas décadas han fallecido intentando conquistar sus cumbres. Hasta ahora los cadáveres reposaban bajo la espesa capa de nieve, pero al aflorar a la superficie traen un peligro para los vivos.

Cientos de personas han muerto en su intento por escalar Everest desde la década de 1990, y se cree que la mayoría de los cuerpos aún están enterrados bajo la nieve. Ahora, debido al derretimiento de los glaciares causado por el cambio climático, esos cuerpos están emergiendo.

“Debido al calentamiento global, la capa de hielo y los glaciares se están derritiendo rápidamente”, dijo a la BBC Ang Tshering Sherpa, expresidente de la Asociación de Montañismo de Nepal. “Hemos bajado los cadáveres de algunos montañeros que murieron en los últimos años, pero ahora están saliendo los viejos cuerpos que estaban ‘sepultados’“, sostuvo.

El derretimiento de los glaciares es una preocupación creciente que afecta no solo al Everest, sino a todas las montañas más altas del mundo, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo estadounidense.

Además de dejar a la vista centenares de cadáveres de alpinistas, el derretimiento trae consigo el peligro de que enfermedades antiguas vuelvan a transmitirse.

Según un estudio de 2015 —publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States— en el permafrost del Ártico se encontró un virus de hace 30.000 años, lo que plantea la preocupación de que el incremento de las temperaturas podría provocar el aumento de enfermedades arcaicas mortales.

Fuente: actualidad.rt.com