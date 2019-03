El entorno de Bale: “Su fichaje por el Bayern es posible”

“Es una transferencia que atrae a todos los implicados y al propio futbolista. ¿Quién no querría jugar ahí?”, declara una fuente cercana al jugador a TeamTalk.

Un candidato más para acoger a Gareth Bale en el próximo mercado de verano. Según recoge el portal TeamTalk, el Bayern de Múnich está interesado en reforzarse con el extremo del Real Madrid y revitalizar así una plantilla que sufrirá cambios en el período estival. Una fuente del entorno del galés asegura al medio inglés que “es una transferencia que atrae a todos los implicados y al propio jugador“. Además añade que la relación entre ambos clubes es buena y se podría llegar a un acuerdo.

“¿Quién no querría jugar en el Bayern de Munich?“, concluye la fuente. Y es que el club bávaro necesita un nuevo referente una vez conocidas las bajas en verano de Robben y Ribery. Además, ha sido eliminado en octavos de final de la Championsy, a diferencia de otras temporadas, no tiene sentenciada la Bundesliga y, de hecho, parece que la tendrá que pelear con el Borussia de Dortmund hasta las jornadas finales.

Otro posible destino para el galés, que sigue teniendo un gran mercado en la Premier League. En los últimos días se ha revelado como el Tottenham quiso llevárselo cedido por una temporada y el Manchester United o el Chelsea siempre han estado al acecho. De todos modos, tal y como ha confirmado el agente del futbolista, Jonathan Barnett, a As, Bale se quedará “tanto como quiera el Madrid“. No ha cambiado un ápice la opinión del representante, a pesar de la vuelta de ZinedineZidane, con el que el extremo reconoció no ser “los mejores amigos“.

El Bayern, con necesidad de cambios

Hoeness ya está buscando en el mercado para reforzar su plantilla. Al interés por Lucas Hernández y Hudson Odoi, hay que añadirle el fichaje ya cerrado de Benjamin Pavard. También tendrá que mover el banquillo, ya que Kovac no es del agrado de la plantilla. Mismamente, el entrenador alemán denominó a James como “correcaminos sin alma“. Lewandowski, uno de los pesos pesados de la plantilla, cuestionó su estrategia en Champions: “Esto es la Liga de Campeones, hay que tomar riesgos a veces. Y hoy y en el primer partido no lo hicimos bien”.

