El rostro fuerte de la economía y la política

Antar

Estamos atravesando un ciclo de prosperidad y crecimiento económico en nuestro país, esto es fruto de la intervención y participación activa de la mujer en diferentes escenarios: políticos, sociales, de salud, de saberes y conocimientos, etc.

Este ciclo histórico en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene como esencia el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Haciendo un análisis retrospectivo en tiempos neoliberales podemos observar que la presencia femenina fue muy escasa y estaba condicionada a la posición económica y social que muy pocas poseían tal el caso de Mirtha Quevedo (MNR).

Hoy en día este aspecto superficial ya no es una condición para que las mujeres ocupen cargos importantes, decisivos y de gran magnitud. Por otra parte es importante resaltar la participación juvenil de las mujeres en escenarios políticos y en la dirección de la Administración Pública, en la conformación de sindicatos de mujeres indígenas, campesinas que tienen la misma oportunidad de participación que las compañeras universitarias, profesionales entre otras.

Como algunos ejemplos de mujeres que tienen incidencia en la Administración Pública podemos citar a la “Dama de Hierro” Marlene Ardaya Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Jéssica Saravia Directora Ejecutiva de la Autoridad del Juego, Ivette Espinoza Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Nardi Suxo Ex Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Amanda Dávila Ex Ministra de Comunicación y Gerente Ejecutiva de la Empresa Pública Editorial del Estado, Gabriela Montaño Ex Presidenta del Senado y actual Ministra de Salud.

Nélida Sifuentes cuya trayectoria es la siguiente: reportera, política, senadora y Dirigente Sindical del Movimiento Indígena Originario Campesino de Bolivia.​ Actualmente Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Este nombramiento es muy significativo porque denota la presencia de la mujer indígena, su capacidad y experiencia para estar al mando de un Ministerio, demostrando a todos que es una conocedora de nuevas tecnologías, su capacidad de negociaciones permite además hacer una excelente gestión en el rubro en el que trabaja.

Asimismo se puede resaltar la presencia de mujeres jóvenes que son el ejemplo y motivación para seguir la labor que ellas desempeñan, tal el caso de la actual Presidenta del Senado Adriana Salvatierra, Valeria Silva Diputada parte de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Mariana Prado Ministra de Planificación entre otras.

Esta presencia femenina masiva en esta etapa histórica de nuestra Bolivia es solo el comienzo del empoderamiento de las mujeres en general: abogadas, doctoras, ingenieras, científicas, madres de familia, dirigentes sindicales, jóvenes solteras, etc. que no necesitan de la presencia masculina para surgir y plasmar todos sus proyectos y metas.

Todos conocemos que las mujeres están sometidas a una diversidad de violencia en sus vidas, ya sea física, psicológica, política o laboral, pero a pesar de todos estos obstáculos el Estado nos brinda protección y apoyo mediante la Ley 348 – LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; es así que podemos afrontar cualquier reto y obstáculo que se nos presente y ser un ejemplo para las futuras generaciones de mujeres líderes y libres de violencia.

Aprovecho la oportunidad de hacer un homenaje a nuestras compañeras mujeres mineras que hicieron frente a las dictaduras militares: Nelly Colque de Paniagua, Angélica Romero de Flores, Aurora Villarroel Lora y Luzmila Rojas de Pimentel y Domitila Barrios de Chungará, esa fortaleza de mujeres obreras, luchadoras y perseverantes; es la que llevamos en nuestra sangre. Por esta razón ser mujer es el motor de la economía de un país.