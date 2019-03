En la clínica de los choferes solo se usó el 3% de Bs 12,4 MM recaudados

La Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo de La Paz solo invirtió unos Bs 400.000 (3,2%) para el equipamiento de la clínica 16 de Noviembre, de Bs 12,41 millones recaudados por los aportes por el pago del peaje en la autopista La Paz-El Alto.

La inversión realizada por los dirigentes de los choferes “supera algo más de los Bs 400.000, lo que nosotros hemos hecho”, recursos que fueron destinados para una parte del equipamiento del centro médico de los choferes de base como para la compra de “catres y el ascensor”, explicó ayer a La Razón el secretario ejecutivo de los choferes de La Paz, Rubén Sánchez.

Los recursos provienen de los Bs 0,20 que aportan los choferes afiliados, monto descontado del pago del peaje en la autopista La Paz-El Alto. Desde 2008 hasta 2018 se recaudó por este concepto un total de Bs 12,41 millones, según el cálculo realizado por este medio con datos presentados el 12 de febrero de este año por el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca.

El secretario de Finanzas de dicha federación, Mario Silva, explicó que desde que se adquirió el inmueble, en 1994, no se hizo ni una refacción hasta el pasado año. “Se ha adquirido, si no me equivoco, en 1994 cuando estaba vivo Max Fernández, (quien donó equipos médicos para el hospital), ahí es donde lo han hecho construir y lo han abandonado, y nosotros, como era nuestra propuesta en las elecciones, hemos dicho que íbamos a refaccionar”.

Añadió que por más de 15 años, los dirigentes no realizaron obras para el funcionamiento de la clínica, pero que en la actual gestión y con el apoyo del Gobierno, a través de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), con el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, se pudo refaccionar el inmueble que tuvo un costo total de Bs 1,37 millones y fue ejecutado por la empresa Tecnología y Construcción “Cuesel”.

El fin de semana se filtró un audio en el que se escucha decir a Sánchez que “no conoce nada sobre los casi Bs 12 millones” de los que se habla y que únicamente tiene referencia de Bs 500.000 que dejó a la federación el dirigente Ismael Fernández, ahora ejecutivo nacional. Dijo que en su gestión se recaudó unos Bs 2,5 millones y que el gasto del resto de los recursos deben ser explicados por los anteriores dirigentes: Franklin Durán (2003-2009), actual diputado por el MAS; René Vargas (2009-2013), e Ismael Fernández (2013-2015).

Durán dijo que cuando dejó la dirigencia de la Federación de Choferes de La Paz dio un informe pormenorizado sobre los recursos que administró. Y añadió que si es convocado nuevamente para presentar su rendición de cuentas, lo hará ante el ampliado de este sector.

Según ABI, la Fiscalía admitió ayer la demanda por la transferencia de al menos Bs 11,9 millones de la empresa Vías Bolivia a dirigentes, por la presunta comisión de los delitos de malversación y contratos lesivos al Estado, caso planteado por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe. (19-03-2019)

