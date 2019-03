Evo promete una nueva partida económica para garantizar el SUS

El mandatario dijo que se está buscando una nueva partida de recursos económicos, aparte de los $us 200 millones, para garantizar el SUS

Miguel Roca







El presidente Evo Morales garantizó que el Sistema Único de Salud (SUS) que arrancó gradualmente este viernes en seis departamentos de Bolivia -a excepción de Santa Cruz, Tarija y La Paz- contará con una nueva partida económica a parte de los 200 millones de dólares que estaban comprometidos para su implementación.

El plan del Gobierno es llegar con atención gratuita a cerca de 5 millones de personas que no cuentan con un seguro de salud, iniciando con 303 prestaciones en 3.114 centros de salud de primer nivel y en hospitales de segundo y tercer nivel de las regiones, cuyas gobernaciones hayan firmado los convenios intergubernativos. Hasta ayer, el Ministerio de Salud no había firmado tales acuerdos con Santa Cruz, Tarija y La Paz.

Morales dijo que esta decisión fue asumida después de que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, realizara una gira por los diferentes hospitales de Bolivia y constatara algunas deficiencias en infraestructura, equipamientos y recursos humanos. Agregó que el monto será discutido con el ministro de Economía, Luis Arce.

Lee también | Inicia la atención del SUS en seis regiones del país

“Yo quiero decirles, no solo serán los 200 millones de dólares, ya conversamos con la ministra de Planificación, especialmente con el ministro Luis Arce, quiero decirles, todavía no definimos cuanto, pero va a haber, sobre $us 200 millones este año, habrá otro monto más para garantizar el SUS”, aclaró Morales.

Te puede interesar | El Sistema Único de Salud no arranca en centros médicos cruceños

Aplicación del SUS

Mientras tanto, la ministra Gabriela Montaño anunció la puesta en marcha de la App SUS Bolivia, que será de gran ayuda para que la población pueda descargarla en sus celulares para consultar sobre y como inscribirse al SUS, identificar la ubicación de los centros de salud más cercano, y las coberturas y prestaciones gratuitas del seguro.

Fuente: eldeber.com.bo