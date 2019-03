Gobernación y Alcaldía enfrentados: Patzy le niega la licencia ambiental a Revilla para instalar relleno en Alto Patapampa

Foto: Urgentebo

26 de marzo (Urgentebo).- La Gobernación de La Paz remitió este martes un documento a la Alcaldía de La Paz mediante el cual le niega la licencia ambiental para que pueda operar un relleno sanitario en la comunidad de Achachicala Alto Patapampa, donde el municipio compró unos predios para tal objetivo.

Urgentebo se contactó con la secretaria Departamental de Derechos de la Madre Tierra, Jenny Calcina, la cual dijo que se hizo cuatro observaciones a la solicitud de la comuna. Tras ello se le consultó a la autoridad que si eso quiere decir que se le negó el requerimiento a la administración municipal, ella respondió: “sí, así es. (…) Es un documento que no refleja la realidad, no es idóneo”.

Asimismo, señaló que primero, la solicitud no refleja la realidad porque enviaron documentación de planta de Alpacoma; segundo, no se hizo la consulta pública a la comunidad de Alto Patapampa; tercero, no cumple con el decreto Supremo 3549, el cual señala que este tipo de construcciones debe ser de categoría 1 y contar con un estudio y evaluación de impacto ambiental y cuarto, los estudios geológico, morfológicos, hidrológico y geotécnicos no fueron firmados por profesionales acreditados.

“Ha hecho la solicitud de un permiso especial la Alcaldía (paceña), pero el documento que ha presentado era una propuesta para construir, operar y mantener un relleno sanitario, entonces por ahí empezado la observación”, acotó.

EL miércoles de la semana pasada, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que se construiría el nuevo relleno sanitario para la urbe en la localidad de Achachicala Alto Patapampa, ubicada a 14 kilómetros de la plaza Murillo, y la cual cumplía con todos los requisitos para la instalación de una planta de tratamiento de basura.

En ese momento, también señaló que para este proyecto no debería haber ninguna objeción porque los terrenos fueron vendidos por los mismos comunarios del lugar. No obstante tras este anuncio vecinos de Achachicala y pobladores del lugar comenzaron a movilizarse y manifestaron que este relleno sanitario causara daños a su salud.

Ayer, El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en un informe para este medio, dio conocer que los predios de Alto Patapampa, donde se pretende edificar el nuevo relleno sanitario de la ciudad de La Paz, están ubicados en zonas de recarga de agua.

Este jueves se cumple el plazo de 60 días, propuesto por la misma comuna paceña, para el cierre definitivo de Alpacoma. En tal sentido, tras estas negativas, Revilla indicó que solicitarán a las autoridades y vecinos de Achocalla dos meses más para la clausura definitiva del relleno sanitario.

