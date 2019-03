Guadalupe Cárdenas a la oposición: “No hablen a nombre de los presos políticos”

La Paz. 1 de marzo (Urgentebo.com).- La ex dirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, tras cumplir este viernes tres años de privación de libertad luego de que el 2016 llamara, por medio de videos publicados en su cuenta de Facebook, a cuestionar y desobedecer al Gobierno de Evo Morales; publicó un nuevo video donde expresa la falta de apoyo de la oposición en los 17 procesos penales que enfrenta.

“A los de la oposición no hablen a nombre de los presos políticos porque ustedes no saben lo que hemos sufrido nosotros en carne propia. A mí no había quién me defienda dentro de la cárcel (…) cuando llame a diputados y senadores para que me den un abogado y pueda librarme de los 17 juicios que tengo, nadie me ayudó”, dijo en parte del video publicado en su cuenta de Facebook.

Los videos por los que Cárdenas fue acusada se publicó entre agosto y noviembre de 2015, cuatro meses después, en marzo de 2016, fue aprehendida y enviada a la cárcel con detención preventiva, acusada de sedición e instigación pública a delinquir. En febrero de 2018 se le dictó una sentencia condenatoria de dos años de privación de libertad.

“Hoy cumplo tres años, aún privada de mi libertad estuve 17 meses en la cárcel de Obrajes y 16 meses sin poder salir de mi domicilio. Actualmente desde hace tres meses tengo derecho al trabajo pero continúa mi arresto domiciliario”, publicó.

Al referirse al Primer Mandatario sentenció: “Quisiste cambiarme de ideología, jamás lo vas a poder hacer. Podrás haberme privado de mi libertad y puedes nuevamente hacerlo pero jamás vas a poder cambiar mi ideología, mi reto, mi meta”.

Además en un post publicó una fotografía sobre la declaración jurada del ex comandante policial, Faustino Mendoza, quien aparentemente tiene un patrimonio neto de 2.486.845 bolivianos; monto económico que Cárdenas puso en entredicho.

