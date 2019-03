“Hay empresas de las FFAA que no producen recursos económicos

La autoridad dijo que las empresas militares que no producen están conminadas a mejorar o desaparecer. Hay proyectos que fueron desechados, como la textilera

Marco Chuquimia / La Paz

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, aceptó una entrevista para explicar los proyectos que desarrollan las Fuerzas Armadas. Justificó el funcionamiento de cada uno de los emprendimientos castrenses, incluyendo la instalación de radioemisoras, aunque admitió que en algunos existen fallas. Dijo que algunas fueron creadas hace varios años.

El Ejército está incursionando en la radiodifusión. ¿Cómo se puede entender eso? Las radios son medios de comunicación cuya audiencia son los militares o exmilitares, seguramente por la amplitud de lo que significa un medio de esas características abarcará al resto de la población, pero son decenas de miles de exmilitares o en servicio activo que necesitan un medio como ese. No están incursionando en disputar la audiencia con otros medios.

Ejército, también tendrán sus propios medios? No está previsto, pero si los comandantes ven conveniente no me parece mala idea. Como la radio y el canal policial, ahí ellos enfocan sus mensajes hacia su audiencia y ese es el objetivo, como digo, puede que no se note eso todavía, estamos con dificultades de enfocar mejor las cosas, pero es porque recién está comenzando.

En el caso de la FAB ¿es correcto que tengan una empresa comercial de transporte de carga y no potencien la FAB? Lo que pasa es que el TAB nació en un momento en que era prioridad del Estado tener un medio aéreo de transporte de carga, en esos años no había otras empresas privadas que se dedicaran a eso. Ahora las cosas han cambiado, pero el TAB es una empresa exitosa, genera recursos y ayuda a pagar el bono Juancito Pinto.

¿Es papel de las FFAA tener hoteles en distintos puntos? La gente que utiliza esos hoteles son militares. Habrá algún civil que se hospede, pero la mayoría es personal militar porque tienen mucha movilidad. De un día para otro, se les asignan misiones en uno u otro departamento, entonces los hoteles de la FAB y la Naval cumplen esa misión.Y el caso de la hacienda 23 de marzo, ¿los militares son ganaderos en Beni? Es el mismo caso del TAB. Esa hacienda no se abrió recién, data de varias décadas atrás donde el Estado debía potenciar la ganadería, esa vez no había tantos ganaderos privados, por eso las FFAA, dentro de la estrategia de aquel entonces, deciden incursionar a través de Cofadena con la cría de ganado. No es competencia desleal, así hablan los que no conocen. Esa hacienda es tan pequeña que no genera ninguna competencia para los ganaderos.

¿Y la plantación de caña de azúcar en Bermejo?Tenemos ahí un terreno y ha sido el propio ingenio el que pedía que produzcamos porque el resto de privados no podía abastecer. Esa fue la razón por la que decidimos sembrar caña de azúcar. Hay que aclarar que no recibe un peso del TGN, cualquier inversión es mínima y son recursos de Cofadena que entrega a esa fábrica.

¿Cofadena recibe presupuesto del TGN?i un peso, son autosostenibles y, como digo, además de ser autosostenibles generan recursos para el bono Juancito Pinto. Observan que la fábrica de armas se dedique a la importación en lugar de fabricarlas. Ahí sí tenemos un problema. El objetivo inicial de la fábrica de munición no ha sido cumplido y la forma cómo está diseñada esa empresa tampoco cumple el objetivo. Se ha dicho al gerente de la empresa y a Cofadena que, o reorienta esa empresa para su objetivo que era proveer munición a las FFAA o sencillamente se va a cerrar, porque no necesitamos una empresa importadora. Ellos deben proveer los calibres de las armas que usamos en Bolivia, ya se tomó la decisión el año pasado y desde principios de este año están trabajando en eso.

Entonces, ¿el Gobierno está conforme con estas empresas? Sí, por el momento, salvo algunos temas como este de la fábrica de municiones y un par de empresas como el TAM, Hidrografía Naval y el Instituto Geográfico Militar que no están produciendo gran cantidad de recursos. Es decir, están prácticamente sobreviviendo con lo que generan. El resto de las empresas, como el TAB o la fábrica Enauto sí producen ganancias, hay ingresos como la EMI, el resto debe rediseñar su modelo.¿Los proyectos que tienen en Cofadena son viables?e textiles no, ahí hay una confusión. El proyecto fue presentado el año pasado y fue rechazado, no hay ningún beneficio para las FFAA incursionar en una fábrica textilera o en nada que tenga que ver con textiles. Ahorita las FFAA tienen sus propios talleres para confeccionar uniformes. El tema de la empresa minera está en análisis porque hay muchos factores en contra.

