La exmujer de Michael Jackson revela que ni Prince ni Paris son hijos biológicos del cantante

Ya no es solo el documental Leaving Neverland el que cuestiona la sexualidad y denuncia la presunta pederastia del cantante Michael Jackson. Ahora la segunda esposa de la estrella del pop, la enfermera Debbie Rowe, acaba de afirmar que nunca mantuvo relaciones sexuales con él y que usó donante de esperma para inseminarse.

“Me inseminaron. Es como si inseminara a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre”, ha declarado al periódico The Sun la enfermera con la que se casó en 1996 tras conocerse en la clínica dermatológica del doctor Arnold Klein donde ella trabajaba. “Michael estaba divorciado (de Lisa Marie Presley), solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Yo tendré a tus hijos’. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, explica hoy.

La paternidad de Michael Jr, conocido como Prince, y Paris Jacksonsiempre ha estado en entredicho dado que ninguno de los dos hijos del cantante se parece físicamente a él. De hecho, hace ahora seis años, el actor británico Mark Lester, amigo de la estrella, aseguró ser el padre de los niños. “Ha sido un secreto durante mucho tiempo. En 1996 Michael me pidió que donara mi esperma y le dije que sí. Fue un regalo. No hubo dinero, fue un honor hacerlo. Quería tener niños desesperadamente”, explicaba el supuesto padre al diario británico News of the World. La donación, dijo, se produjo en una clínica privada de Harley Street.