Los otros Bradley Cooper y Lady Gaga: las parejas más memorables del cine de los últimos 40 años

Olivia Newton-John y John Travolta encarnan al atractivo Danny y a la dulce Sandy. Esta historia de amor, versa sobre dos adolescentes en los años 50, que se enamoraron en la playa durante las vacaciones del verano, sin saber que irán al mismo colegio secundario. Él es líder de los T Birds (jóvenes que usa camperas negras de cuero) y ella pertenece a las Pink Ladies (grupo vestido de rosa). Cuando se reencuentran, ambos intentan cambiar para parecerse más al otro. Sandy deja de usar sus característicos vestidos por pantalones ajustados y chaqueta de cuero. La inolvidable pareja entretuvo con temas muy pegadizos como “Grease Lightning”, “You’re the one that I Want” y “Summer Nights”.