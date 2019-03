Maradona apuntó contra todos: criticó al “Chiqui” Tapia, Infantino y a los argentinos que quieren naturalizarse mexicanos

“México le daba picante a la Libertadores. Pero lo que pasa es que los dirigentes dijimos que íbamos a hacer una FIFA nueva. El presidente Infantino, que lo llamé varias veces y no me atendió, me dijo que iba a cambiar las cosas. No vi ningún cambio. Todo lo contrario: cada vez que alguien habla sobre la FIFA, parece que vamos en contra. ¡No! Nosotros queremos arreglar las cosas”, expresó Maradona.