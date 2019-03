Mujeres afrontan miedo, vergüenza y machismo para luchar contra el cáncer de cuello uterino

La Institución Financiera de Desarrollo, CRECER IFD trabaja de manera sostenida en la lucha contra el cáncer de cuello uterino desde 2013.

Un grupo de mujeres espera por atención en un Hospital. Foto: ANF

La Paz, 22 de marzo (ANF). – Miedo, vergüenza, machismo son algunas de las barreras que la mayoría de las mujeres debe vencer para luchar contra el cáncer de cuello uterino en Bolivia, donde cada día muere entre cuatro a cinco personas, una de las tasas más altas de incidencia y mortalidad a nivel mundial y la más alta de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La lucha se hace más dura en las comunidades rurales, donde aparte de no contar con centros de salud cercanos, las pacientes deben lidiar con prejuicios machistas, de sus esposos, quienes rechazan la idea de que “otro hombre” (en referencia a los médicos) revise a sus parejas. La vergüenza, también es otro factor que impide a la mujer hacer las pruebas médicas, esenciales para prevenir la enfermedad, como el Papanicolau.

El temor a ser discriminadas por el cáncer, es otro motivo por el cuál la mujer no acude a los centros de salud para sus controles, dice Isabel Rueda Fernández, gerente nacional de Servicio de Desarrollo de la Institución Financiera de Desarrollo CRECER IFD, cuya organización trabaja de cerca con mujeres, desde hace más de cinco años promoviendo políticas de prevención para erradicar el cáncer de cuello uterino en Bolivia.

“En las comunidades quieren una médica por el machismo, hay casos donde los esposos no quieren que otros (médicos) vean a sus esposas, piden que los doctores sean mujeres. Hay prejuicios culturales terribles como ¿qué va decir la gente si entera que tengo cáncer?, y por eso no acuden a los centros de salud porque creen que serán desprestigiadas por su comunidad, es un tema cultural muy fuerte”, relata a ANF.

Fernández remarca que CRECER IFD, una institución financiera, impulsa desde el 2013, programas de sensibilización, capacitación y servicios médicos, para evitar que más bolivianas mueran a causa del cáncer de cuello uterino a nivel nacional. Solo en ese año, atendieron a más de 23 mil mujeres. Esa cifra se incrementó en 2018 por encima de las 62 mil consultas, que provienen de El Alto, La Paz, el Norte paceño (municipios auríferos), Oruro, Potosí, Cochabamba, entre otros departamentos.

Programa

El programa de prevención de CRECER IFD se destaca porque exige a sus clientas, que son las mujeres que trabajan con créditos que la institución otorga a través de un asesor para diferentes emprendimientos, a someterse a los exámenes médicos, como una condición para recibir el préstamo y paralelamente, monitorear su salud mediante las campañas de prevención, entre ellas el Papanicolau y la colposcopia: el primero es gratuito, y el segundo tiene un costo de Bs 50, a diferencia de clínicas privadas que cobran entre Bs 400 y 550.

Una de las beneficiarias, Agustina R. (39), tiene cuatro hijos y se dedica a la panadería. El 2015, le detectaron cáncer de cuello uterino y los médicos le dieron entre uno y dos meses de vida. Su miedo aumentó, sobre todo por sus retoños que solo la tienen a ella.

Pese a su temor, la mujer decidió acudir a su asesora de créditos de la institución financiera para buscar ayuda y la enviaron a una clínica privada para seguir con otros estudios. Decidieron que su enfermedad podía operarse, pero no tenía dinero.

“Necesitaba hacerme una cirugía que me costaba mucho, pedí (a CRECER IFD) por favor, si me pueden dar ese crédito para que me haga operar, entonces ellos dijeron que si, te vamos a dar, no me dijeron que no y me dieron el crédito en dos o tres días, con un seguro que me tenía que cubrir si yo moría, ni ellos ni mi grupo Corazón de Jesús me rechazaron, las demás instituciones me cerraron las puertas, pero CRECER no me cerró las puertas”, dice.

Agustina hoy está estable, pero recuerda a las mujeres la importancia de los controles médicos y la prevención para evitar más muertes por el cáncer de cuello uterino.

“No se hagan de oídos sordos, escuchen las charlas educativas, que se hagan los exámenes preventivos, no tengan miedo gastar su dinero en salud, porque lo que van a gastar es poco, yo por ejemplo gasté Bs 25 mil (…). Una mujer que tiene cáncer quiere vivir por no dejar a sus hijos solos, peor cuando hay un padre que no se acuerda de ellos”, remarca.

Otra paciente, Mercedes P. (60), relata que por miedo no se realizaba controles como el Papanicolau, pero a exigencia de CRECER IFD, decidió ir al médico, acompañada de sus amigas.

“Francamente a mí no me gusta ir al médico, me sentía mal, me molestaba si me decían que vaya a hacerme esos exámenes. Hasta que llegó otro asesor, él seguía insistiendo para que nos hagamos el Papanicolaou, no sé por qué, pero ahí decidí hacerlo por si acaso. Fui a hacerme a los exámenes a las campañas que ofrece CRECER IFD, escogí un día y fui con otras amigas de mi banca comunal. No fue tan grave como pensaba, sí me daba un poco de vergüenza, pero como estábamos entre varias, fue más fácil de hacerlo”, señala.

Poco tiempo después, le llegaron los resultados y se enteró que padecía cáncer. Tuvo que operarse para salvar su vida.

“A mi marido le dije, me estoy yendo, no sé si voy a volver viva o en un cajón. Pero yo tengo un resentimiento con vos porque por tu culpa, con la vida que llevabas, yo salí afectada, ahora me siento mal”, dice, mientras revela, que ahora está recuperada de la operación que fue exitosa.

Campañas

El 26 de marzo se conmemora el Día mundial de lucha contra el cáncer de cuello uterino, y CRECER IFD ofrecerá una serie de campañas de prevención para reforzar sus políticas de salud a nivel nacional.