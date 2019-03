“Nadie habla de terrorismo cristiano”: cómo capitalizar los atentados contra musulmanes

Recep Tayyip Erdogan. (Reuters)

Recep Tayyip Erdogan no pierde el tiempo. Horas después del ataque a dos mezquitas de la ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda) que acabó con la vida de 49 personas, el presidente turco ha proyectado este fin de semana en varios actos electorales las imágenes del atentado en una gran pantalla. De esta forma Erdogan quiere que se hable de “terrorismo cristiano” y lo aprovecha para arremeter contra el principal líder de la oposición de cara a las elecciones locales del 31 de marzo, capitalizando los atentados contra los musulmanes neozelandeses.

Durante un mitin en la ciudad de Esmirna para las elecciones, Erdogan interrumpió su discurso y dijo: “Veamos esto, es muy importante”. Pasó a proyectar en una gran pantalla el vídeo del ataque terrorista durante un minuto. Después mostró imágenes del líder del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kilicdaroglu, que había relacionado este ataque en Nueva Zelanda con el terrorismo islámico.

En un primer momento, Kilicdaroglu había condenado el ataque supremacista como un “gran crimen contra la humanidad”. Y añadió: “El terrorismo también está arraigado en el mundo islámico”. Erdogan contestó: “¿Cómo se atreve a decir que el terrorismo está enraizado en el mundo musulmán? Miradle, está haciendo política con esto. Pagará el precio el próximo 31 de marzo”. Erdogan también advirtió a Nueva Zelanda de que, si no toma las medidas adecuadas, también sufrirá las consecuencias.

Todos consideran que es un ataque contra los musulmanes. Pero no le ponen nombre. No dicen: ‘Es un terrorista cristiano’

Y no se quedó ahí: “Todos los líderes mundiales, todas las organizaciones, empezando por Naciones Unidas, consideran que es un ataque contra el islam y contra los musulmanes. Pero no le ponen nombre. No dicen: ‘Es un terrorista cristiano'”, apuntó el presidente turco. Acto seguido recriminó a Occidente: “Si fuera musulmán, sí que dirían ‘terrorismo islámico’. Miren, eso es muy importante. Le digo a Occidente: ¿Por qué no lo decís?”.

Uno de los atacantes, Brenton Tarrant, escribió en su manifiesto de 74 páginas lo siguiente, en relación a Turquía: “Vamos a venir a Constantinopla y destruiremos todas las mezquitas y minaretes de la ciudad”. Erdogan contestó, en referencia a este escrito, que todos los musulmanes eran el objetivo.

“Por un puñado de votos”

Políticos de la oposición turca han atacado duramente a Erdogan por politizar el atentado en Nueva Zelanda. “Lo está haciendo por un puñado de votos. Es vergonzoso“, dijo en Twitter Ali Aktas, el principal candidato de la oposición islámica en Antalya. Por otro lado, el diputado Gursel Tekin (CHP) llamó a Erdogan “irresponsable”: “¿Qué clase de pérdida de conciencia y moralidad es esta? ¿Cómo se le ocurre obligar a la nación a ver el brutal asesinato de esta gente?“, tuiteó.

El terrorista australiano Brenton Tarrant visitó Turquía en dos ocasiones en 2016 durante un total de 43 días. En su manifiesto se puede observar una obsesión por las guerras entre cristianos y musulmanes del pasado. En sus armas tenía pintada la fecha ‘1683’, año en el que comenzó la contraofensiva cristiana ante la invasión otomana después de sitiar Viena.

“Hay que detener el terrorismo islamófobo”

Aunque Erdogan ha sido el que más controversia ha generado con sus declaraciones, no ha sido el único líder musulmán que ha reaccionado tras el atentado en Nueva Zelanda. Ibrahim Kalin, el portavoz del propio Erdogan, se refirió al atentado como un ataque “racista y fascista”: “Este ataque muestra qué punto ha alcanzado la hostilidad y el odio al Islam y a los musulmanes”, escribió en Twitter.

Kalin pidió que el mundo reaccionara contra una ideología “perversa y asesina” y detener así “el terrorismo islamófobo fascista”: Y continuó: “¿Los que caminan por Charlie Hebdo marcharán por los musulmanes que fueron asesinados en Nueva Zelanda? Los que sufren pueden llorar juntos”. El ministro de exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, dijo que tanto los medios de comunicación como los políticos que avivan la islamofobia y el odio en Occidente “son igualmente responsable por este ataque atroz”.

El ministro de exteriores iraní, Mohammad javad Zarif, ha solicitado una reunión de urgencia de la Organización de Cooperación Islámica, para discutir “este horrible crimen”. Y añadió. “La hipocresía de Occidente de defender la demonización de los musulmanes como libertad de expresión debe acabar”.

“La islamofobia post 9/11”

Por su parte, el fundador de All India Muslim Personal Board, Kamal Faruqui, dijo a Reuters que un “virus antimusulmán se ha extendido a lo largo de todo el mundo. La gente de todas las religiones debería estar preocupada”. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, dijo en Twitter que culpaba de estos ataques cada vez “más frecuentes a islamofobia post 9/11 que catribuía a los musulmanes por cualquier acto terrorista”.

Otros líderes islamistas han reaccionado de forma más moderada. “Indonesia condena firmemente este acto terrorista, especialmente en un lugar religioso cuando el viernes era el día de oración”, dio el ministro de exteriores indonesio Retno Marsudi en un comunicado. Por su parte, el líder del principal partido político en Malasia, Anwar Ibrahim, describió el ataque como “una oscura tragedia contra la humanidad y la paz universal”.

Facebook borró más de 1.5 millones de vídeos del ataque que se publicaron en todo el mundo en las primeras 24 horas del atentado, según explicó Mia Garlik, directora de políticas de Facebook para Australia y Nueva Zelanda. “Por respeto a las personas afectadas por la tragedia y las preocupaciones de las autoridades locales, también eliminamos todas las versiones editadas del vídeo”, dijo.

Fuente: elconfidencial.com