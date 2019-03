Oposición: Loza debe ser procesado por trata de personas; MAS: solo fue “una broma”

El ofrecimiento del masista dirigente cocalero del Chapare (Trópico de Cochabamba), Leonardo Loza, de dos misses cholitas al ministro de Minería, César Navarro, para quedarse en Chimoré, provocó una ola de críticas de organizaciones de mujeres y representantes de diversos sectores de Bolivia.

Opositores: Loza debe ser procesado por trata de personas

> Oficialistas y el propio dirigente afirman que fue “una broma”, el hecho de ofrecer públicamente mujeres a un ministro, en acto oficial en el trópico cochabambino

LEONARDO LOZA, EL DIRIGENTE COCALERO DEL CHAPARE QUE OFRECIÓ PÚBLICAMENTE MUJERES A UN MINISTRO DE ESTADO.

El dirigente cocalero del Chapare Leonardo Loza que ofreció públicamente mujeres a un ministro, en un acto oficial, provocó una ola de críticas de organizaciones, autoridades del oficialismo y en opinión de opositores debiera ser “procesado por trata de personas”.

Luego que se conociera, a través de las redes sociales (en video y audio), el instante en que Loza, dirigiéndose públicamente al ministro de Minería, César Navarro, afirmó: “Festejaremos con calma, con tranquilidad, (el) ministro me ha comprometido quedarse hasta horas de la noche, la compañera ejecutiva tiene Miss Federación garantizado, Miss Cholita Federación garantizado para nuestras autoridades”; estallaron las críticas de diferentes sectores; que hasta pidieron que sea enjuiciado o detenido.

El senador y candidato a la presidencia por la Alianza “Bolivia Dice No”, Oscar Ortiz, solicitó que se procese al dirigente cocalero por el delito de trata de personas.

“Las declaraciones de Leonardo Loza son indignantes, son escandalosas y además merecen abrir una investigación por trata de personas, porque no es la primera vez que salen estos comentarios de que se busca agradar al Presidente y ahora algunos ministros proporcionándoles mujeres de las comunidades o de las poblaciones que visitan”, expresó.

También el diputado Rafael Quispe, en declaraciones a radio “Compañera”, afirmó que “Loza debiera ser apresado porque públicamente reconoció que realiza trata de personas”, además por atentar contra jovencitas (cholitas) que son menores de edad en su mayoría y que “son tratadas como mercancía para agradar a las autoridades”.

En cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, restó importancia a las declaraciones de Loza y dijo que “es una exageración el pretender que se lo procese por trata de personas”.

Para el concejal Jorge Silva, “fue una broma”; y lo mismo expresó horas más tarde Loza, quien afirmó: “Quiero de manera pública disculparme de algunas bromas realizadas en la zona del trópico de Cochabamba la pasada semana”.

Posteriormente, explicó que las declaraciones surgieron en un momento inoportuno y como “una ocurrencia particular” y afirmó que “fueron malinterpretadas porque su intención no era ofender a las personas del sexo femenino del país”.

Ofrecimiento de mujeres a ministro desata críticas

Piden investigar a dirigente cocalero.

Para el senador Oscar Ortiz es una práctica que refleja “un absoluto abuso de poder” y que debe ser rechazada y procesada por el Ministerio Público

Oscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD).

El ofrecimiento del dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, de dos misses cholitas al ministro de Minería, César Navarro, para quedarse en Chimoré, provocó una ola de críticas de organizaciones de mujeres y autoridades de la oposición y el oficialismo.

“Estas declaraciones de Leonardo Loza son indignantes, escandalosas y además merecen abrir una investigación por trata de personas, porque no es la primera vez que salen estos comentarios, donde se busca agradar al Presidente y ahora a los ministros, ofreciendo mujeres de las comunidades o poblaciones que visitan”, dijo el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz.

Este tipo de declaraciones –dijo– es una práctica que refleja “un absoluto abuso de poder” y que obviamente debe ser rechazada y procesada por el Ministerio Público, porque existe las declaraciones públicas que incluyen a una alta autoridad del Estado, “el mismo Presidente en algún momento comentó que le ofrecieron mujeres”, afirmó Ortiz.

El exdirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aparece en un video que circula por las redes sociales (RRSS), donde ofrece a las misses cholitas de la Federación a los ministros que se encontraban en la testera de un evento.

“En buena hora festejaremos con calma, con tranquilidad, (el) ministro me ha garantizado quedarse hasta la noche (…). La compañera ejecutiva tiene a Miss Federación, garantizado, Miss Cholita Federación, garantizado, para nuestras autoridades, ya hemos observado todo lo que tenemos que ver, así que nuestro ministro se queda hasta la tarde”, expresó Loza.

Ante estas declaraciones, la diputada Claudia Mallón (UD) fustigó la actitud de Loza, pero expresó más indignación por el “silencio cómplice” de las dirigentes y parlamentarias del Movimiento al Socialismo (MAS), sin embargo, agregó que no le extraña porque estas actitudes machistas es la línea del presiente Morales.

“Las palabras de Loza reflejan la línea que tiene el Movimiento al Socialismo, el propio presidente Evo Morales condiciona a las cholitas, por ejemplo, de no bailar si tienen calza; este es el accionar machista, misógino de este partido de Gobierno, de los militantes y sus correligionarios”, dijo Mallón.

Mallón indicó que en plena vigencia de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la misma no avanza por este tipo de conductas y que las declaraciones del exdirigente de los productores de hoja de coca del Chapare, desde su punto de vista, cumple un rol de proxeneta para los del Órgano Ejecutivo, ofreciendo a misses a los Ministros.

Sin embargo, el diputado del MAS, David Ramos, evitó hacer alguna calificación sobre las declaraciones de Loza, pero igual justificó al decir que es parte de su “carisma”, y que el comportamiento no tiene nada que ver con las políticas del actual Gobierno.

“No voy a calificar, no voy a justificar, no quiero decir si está bien o mal, simplemente decir que desde todo punto de vista la mujer debe ser tratada con respeto (…) como política de Estado, no se puede entender lo que ha dicho un dirigente, pero si hay forma y condiciones de presentar denuncias contra él, están en su derecho, porque en Bolivia se cultiva una condición de respeto”, indicó.

LOZA PIDE DISCULPAS

El secretario ejecutivo de las Federaciones de Comunidades Interculturales Chimoré, Leonardo Loza, ofreció ayer una disculpa pública por declaraciones que hizo en un acto realizado la pasada semana en el trópico de Cochabamba que fueron consideradas como ofensivas por las mujeres del país y aclaró que sólo eran parte de “una broma”.

“Quiero de manera pública disculparme de algunas bromas realizadas en la zona del trópico de Cochabamba la pasada semana. De manera humilde, respetuosa, tranquila, sincera, pues disculparme”, dijo.

Loza explicó que las declaraciones surgieron en un momento inoportuno y como “una ocurrencia particular” y dijo que fueron malinterpretadas porque su intención no era ofender a las personas del sexo femenino del país.

El Diario / La Paz