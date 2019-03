Pobladores de La Asunta mantienen bloqueo de caminos y no permitirán el ingreso de la FTC

La Central Asunta resolvió que no permitirán la erradicación de sus cultivos de coca, por ser una zona tradicional y ancestral.



Cultivos de coca La Asunta. Foto: Archivo

La Paz, 5 de marzo (ANF).- Los comunarios de la central La Asunta y nueve comunidades del municipio La Asunta, en la provincia Sud Yungas, mantienen un bloqueo de caminos y han resuelto rechazar el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la erradicación de los cultivos de coca, por ser zona tradicional.

El secretario de la central La Asunta, Daniel Cacique, informó que los pobladores de la zona en una asamblea resolvieron declararse en estado de emergencia y alerta ante el intento de la FTC de iniciar sus actividades de erradicación de coca en zonas tradicionales.

“Ya empezó el bloqueo. Ya no habrá ingreso a la población de La Asunta. Ahorita la Central Asunta en la capital de La Asunta es este camino que integra a Caranavi y a la ciudad de La Paz”, señaló el dirigente en contacto con radio FMBolivia.

El bloqueo de los pobladores se realiza en Hitapalluni, comunidad Floriaty, en la carretera La Asunta – Caranavi, a más o menos 15 minutos del centro poblado.

“La central agraria La Asunta y sus nueve comunidades rechazamos y no permitiremos el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta ya que nuestra central está en la zona ancestral, no vamos a permitir la erradicación de coca y por lo tanto, no garantizamos la circulación de vehículos de FTC”, declaró el dirigente.

Denunciaron que este martes los efectivos ingresaron a la zona armados y arremetieron contra los comunarios, incluso uno de sus afiliados resultó herido después que fue golpeado y para evitar ser arrestado prefirió arrojarse hacia el barranco.

El dirigente manifestó que no existe ninguna autorización para realizar algún tipo de concertación, “está completamente prohibido que las comunidades, comunarios, dirigentes y exdirigentes que se presten a negociar o pedir el ingreso de la FTC para erradicar los cocales”, sostuvo.

“La central La Asunta procederá a la erradicación de sus cocales”, advirtió; al exigir al Alcalde del municipio de La Asunta que interponga sus buenos oficios para que haga conocer a las autoridades la realidad de las comunidades que pertenecen a la zona tradicional y ancestral, sin embargo, están en la mira de la FTC.

La dirigente de la Central de Mujeres La Asunta, Flora Navi, reiteró que no permitirán el ingreso de la FTC a esa zona “vamos a poner la resistencia”, señaló, al rechazar el registro y catastro bajo el argumento que no son comunidades nuevas en la actividad de cultivos de coca.

Rosas Pata, Alto Asunta, Barbarito, Cajones, ExAsunta, Floriaty, Lagunillas, Villa Esperanza y Bonillas, son las comunidades son zona tradicional donde la FTC intenta ingresar para la erradicación de coca.

Fuente: ANF