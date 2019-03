Policía incautó 10 kg de cocaína en Chuquisaca

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que presentó una imputación formal en contra de Javier P. C. por tráfico de estupefacientes porque se le encontró con 10 paquetes de cocaína.

“Se presentó la imputación formal contra el sospechoso y se espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares. Como Ministerio Público solicitaremos la detención preventiva”, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Álvaro Nava Morales.

Los efectivos de la Policía antinarcóticos interceptaron en la tranca de La Zapatera de Sucre a un vehículo Toyota Noah plateado que era conducido por Javier P. C. y en compañía de Vanesa C. M. Ellos se dirigían a la ciudad de Santa Cruz.

Los uniformados, al notar una conducta sospechosa y en presencia de un fiscal, procedieron a la requisa del vehículo donde se encontró diez paquetes con la forma de ladrillos envueltos en una cinta color beige.

Los paquetes contenían una sustancia blanquecina que -luego de someter a la prueba de narcotest- dio positivo para cocaína. Todos los paquetes pesan 10 kilos con 399 gramos.

“Ambos ciudadanos fueron aprehendidos y en las pasadas horas se presentó la imputación en contra de Javier P. C. por tráfico, mientras que Vanesa C. M., al no encontrarse elemento alguno que la vincule en la actividad ilícita realizada por el otro aprehendido, se puso a disposición de la autoridad jurisdiccional, para que defina su situación procesal”, declaró Nava Morales.

Fuente: paginasiete.bo