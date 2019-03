Proyecto de Hidroeléctricas del Gobierno cuestan más que deuda externa de Bolivia

Análisis comparativo de expertos. El Bala, Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza son proyectos que requieren una inversión de $us 11.795 millones, sin tomar en cuenta sus respectivas líneas de transmisión. La actual deuda externa de Bolivia es de $us 9.945 millones > El presidente Evo Morales dijo en varias oportunidades que estos proyectos exigirán inversiones por $us 7.000 millones, cifra cercana a las reservas internacionales del Banco Central



Hidroeléctricas cuestan más que deuda externa

INICIO DE OBRA EN UNA DE LAS MEGAHIDROELÉCTRICAS EN PRESENCIA DEL PRIMER MANDATARIO DEL ESTADO, EVO MORALES.

Según datos de las empresas consultoras Geodata, Eptisa y Tecsult que hicieron los estudios para las megahidroeléctricas de El Bala, Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza, los cuatro proyectos requieren una inversión de 11.795 millones de dólares, sin tomar en cuenta sus respectivas líneas de transmisión. “Esta cifra es superior a la actual deuda externa de Bolivia de 9.945 millones de dólares”, sostuvo el activista y dirigente indígena, Alex Villca.

Las cifras fueron divulgadas en la quinta edición de Verdades Ocultas: La Hora de la Naturaleza, que se transmite por radio Erbol, que en la edición del pasado viernes estuvo dedicada a realizar un análisis comparativo de los impactos medioambientales, sociales y económicos de las megahidroeléctricas que pretende construir el Gobierno.

“El precio promedio al que el Brasil compra energía eléctrica de hidroeléctricas, según el anterior Ministro de Hidrocarburos y Energía, es de 52 $us/MWh. Para que estas hidroeléctricas sean rentables sus costos de generación deberían ser inferiores a esta cifra, sin embargo, el costo de energía de El Bala es 81 $us/MWh, Rositas 74 $us/MWh, Cachuela Esperanza 65 $us/MWh y Chepete 55 $us/MWh”, explicó Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

La investigadora Marielle Cauthin señaló que las megahidroeléctricas afectarán a seis áreas protegidas entre las cuales destacó el Parque Nacional Madidi y estimó que en total inundarán 1.910 km2, “una extensión que es doce veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz que es de 149 km2”.

Villca complementó que “estas inundaciones además de generar una gran deforestación y gases de efecto invernadero provocarían el desplazamiento de 7.000 y 8.000 personas y afectarán a territorios de las naciones de mosetenes, lecos, tacanas, tchimanes, uchupiamonas, esse ejja, guaraníes y chacobos”.

Solón explicó que en sólo estudios ya se han gastado más de 33 millones de dólares, una cifra similar al costo del nuevo Palacio de Gobierno.

El oficialismo retruca el cuestionamiento de medioambientalistas asegurando que se trata de “un nuevo ataque de la derecha”; en el entendido que “hidroeléctricas son sinónimo de desarrollo”.

“Energía y desarrollo caminan de la mano, y a pesar de que hoy tenemos una multiplicidad de fuentes de energía, la hidroeléctrica sigue siendo una de las formas más importantes. Bolivia tiene un gran potencial”, dijo uno de los proyectistas en julio del pasado año.

Hidroeléctricas demandarán más fondos que deuda externa

Según empresas consultoras. El presidente Evo Morales dijo en varias oportunidades que el proyecto Bala y Chepete exigirá inversiones por 7.000 millones de dólares, cifra hoy cercana a las reservas internacionales del Banco Central

ESTRECHO DE EL BALA EN PROXIMIDADES DEL PARQUE NACIONAL MADIDI, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

El presidente Evo Morales, en varias oportunidades, dijo que el Bala y Chepete demandarán al menos 7.000 millones de dólares en inversiones. El Jefe de Estado señaló también que respetaría la decisión del departamento. Hace más de un año que el Ministerio de Energía guarda reserva sobre su ejecución.

CONTRATISTAS

Para Villca, Marielle Cauthin y Pablo Solón estas cuatro megahidroeléctricas solo favorecerán a las compañías contratistas y subcontratistas, bancos, consultoras, quienes las supervisen y de quienes reciban coimas. Al concluir los conductores del programa invitaron a participar el próximo 14 de Marzo del “Día Internacional de Acción contra las Megahidroeléctricas”.

El programa Verdades Ocultas es una producción de la Fundación Solón, el Iseat, la Fundación Jubileo y Eco Tambo miembros del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. El informe en el que se basó el programa tiene el título de “Mega Hidroeléctricas: ¿Energía Limpia o Negocio Sucio?” y se encuentra en el sitio web de la Fundación Solón.

