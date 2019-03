Senador Núñez pide garantías para las mujeres que denunciaron violaciones en carceletas

Beni. Una detenida en la carceleta de Rurrenabaque y dos en la de Reyes denunciaron haber sido violadas por policías.

El senador Yerko Núñez. Foto: ANF

La Paz, 11 de marzo (ANF).- El senador Yerko Núñez pidió este lunes que el Ministerio de Gobierno otorgue garantías a las víctimas que denunciaron haber sido violadas por policías que cumplían funciones de guardia en las carceletas de Rurrenabaque y Reyes.

“El Ministerio de Gobierno debe dar garantías de manera inmediata a las denunciantes de graves hechos de violación en las carceletas”, declaró el jefe de bancada de Unidad Demócrata, quien enviará una carta al ministro, Carlos Romero.

A raíz de la denuncia de violación de una ciudadana brasileña en la carceleta de Rurrenabaque, se destapó otros dos casos en el municipio de Reyes en el departamento de Beni. Una de las víctimas denunció el caso en el Comando de la Policía.

Núñez manifestó que las víctimas que asumieron con valentía denunciar a aquellos malos policías que aprovecharon de su uniforme para agredir sexualmente a mujeres con detención preventiva, deben tener la certeza que el Estado va a protegerlas.

La joven brasileña detenida en Rurrenabaque, C. P., M. R. y R. M. detenidas en Reyes, denunciaron que entre 2015-2018 sufrieron desde acoso sexual hasta ser obligadas a tener relaciones sexuales.

Los policías según los testimonios utilizaban el mismo modus operandi, entraban a la celda de las mujeres o las llevaban a otra habitación; las amenazas eran siempre las mismas que si no accedían no tendrían visitas, no podrían ni siquiera ir al baño, que emitirían informes de mal comportamiento, entre otras formas de represalia.

Núñez anunció que también solicitará información acerca de los policías que hubieran incurrido en los casos de violación en Reyes, si fueron dados de baja, separados de la institución policial, o fueron enviados a otro destino.

C. P. dijo a ANF que tras sentar la denuncia, los policías Edwin T. C. y Franklin C. fueron detenidos, pero que después habrían sido liberados y el proceso no continuó, porque a tanta presión terminó desistiendo de la denuncia.