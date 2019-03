Sondeo ciudadano: Tribunal Electoral incumple obligaciones que le competen por ley

Los ciudadanos creen que el Órgano Electoral de Bolivia hace un tiempo contaba con un trabajo metódico, lo que se notaba en la labor que desarrollaban los vocales

TSE incumple obligaciones que le competen por ley

Ciudadanos ven vacíos y dudan del trabajo electoral del TSE.

Un sondeo de opinión que realizó EL DIARIO pudo advertir que la mayoría de los consultados perciben que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no cumplen con sus obligaciones y tareas, según manda la Constitución Política del Estado (CPE) y, por lo mismo, no hacen cumplir las leyes.

Los ciudadanos consultados creen que el TSE hace un tiempo contaba con un trabajo metódico, lo que se notaba con claridad en la labor que desarrollaban los vocales, tanto en la planificación como en la organización de cada una de sus tareas.

Para las personas consultadas, en los últimos meses, los vocales del TSE se extraviaron, un ejemplo de ello fue en las elecciones primarias desarrolladas en enero, cuando los ciudadanos sintieron grandes vacíos en el trabajo del órgano electoral.

La gente nunca se enteró en qué consistían las elecciones primarias y cómo se llevarían adelante, debido a que no fueron informados al respecto.

La señora Yolanda Quispe, ama de casa, expresó que el TSE no informa, “primero no sabía si votaríamos todos, pero cuando fui a la escuela, donde me toca votar me dijeron que solo era para la gente de un partido político, después de eso no sé qué pasó”.

De acuerdo con la versión de Juan Villegas, otro ciudadano, desde que el TSE fue identificado con el Gobierno sus vocales “optaron por quedarse callados”; agregó que en la última renuncia de la vocal Sandoval se hicieron muchas denuncias de las que nunca se pronunciaron.

Otros ciudadanos concluyeron en señalar que el TSE no tiene autoridad; los ciudadanos creen que el órgano electoral “hace lo que le dice el Presidente, ahora se encuentran preocupados en cumplir el deseo de cambiar la fecha de las Elecciones Presidenciales”, declaró Franz Heredia, comerciante.

La apreciación de los ciudadanos es casi unánime, por ejemplo para don Benito Yujra, quien vende todo tipo de objetos en la Plaza San Francisco, el TSE no hace conocer su trabajo, “ni sabemos que está haciendo, creo que ya hubo la primera vuelta de elecciones en enero, sin embargo aclaró que está confundido, porque dicen que otra vez habrá elecciones.

Nos encontramos con una ciudadana que está de acuerdo con el Presidente, pero aclaró que eso no significaba que el TSE esté del lado de la primera autoridad del país, porque le hace quedar mal, por otra parte “no hace su trabajo, parece que intencionalmente hace que parezca que Evo les manda, entre otros aspectos, espero que no sea cierto”, precisó.

SONDEO DE OPINIÓN

JONATHAN VEGA

“El Órgano Electoral no es estricto cuando toma sus decisiones, debería ser imparcial y hacer cumplir las leyes; parece que hace su trabajo con mucho desinterés y como son del Gobierno, entonces hacen lo que quieren. Creo que deben revisar su posición”.

SANDRO CONDORI

“El TSE con todas las renuncias que tuvo ya no es el mismo, creo que deberían entrar otras personas que no estén a favor del Gobierno, que sean ciudadanos probos e idóneos, para que hagan un buen trabajo; es preocupante los problemas que se tuvo con las inscripciones de los partidos políticos”.

EVELYN MAMANI

“No dicen nada, por eso creo que hay mucha desinformación sobre las próximas elecciones; escuché que los candidatos ya están en campaña, entonces me quedé confundida, pienso que deberían informarnos para estar preparados como ciudadanos, pienso que los TSE no están trabajando bien”.

JUANA ENCINAS

“Los vocales del TSE nos han dejado en ‘ascuas’, terminó las primarias y no sabemos qué pasará más adelante. Solo los medios de comunicación dicen alguna información sobre los binomios en campaña, pero no hay nada de parte del Órgano Electoral, no hay información”.

El Diario / La Paz