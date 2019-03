Con el fin de mejorar la cultura de educación vial, esta mañana se capacitaron a varios conductores de la terminal Bimodal para evitar hechos que dejen personas lesionadas o luto en la población, como se ha dado en el inicio de este 2019.

El director de tránsito, Richard Cordero, indicó que lo más importante es tener precaución en todo momento, no exceder velocidad, no rebasar donde no está permitido, no conducir bajo influencias alcohólicas, etc.

Cordero señaló que también se dará estas charlas a los choferes de diferentes empresas.

Fuente: Unitel